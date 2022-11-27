父親的九五人生（上）

我的父親出生在中國的東北，九一八事變時他未滿四歲，童年和青少年時期是在日本 的殖民統治中度過，所以父親會日語，這個特長在之後派上用場。

長大後父親參加過進步學生運動，到了考大學的年紀，一路南下考取了好幾所大學，我親眼看過一張南開大學的錄取通知書，可能因為父親當年沒有去，反而留存了下來。父親從上海同濟大學畢業後，就一直留在上海工作；他極少說小時候的往事，但我知道在東北老家，父親從小在各方面都很優秀，小名叫明珠，是大家族中孩子們的榜樣。

在我的記憶裡，父親只有回過一次東北老家，原因是奶奶病重。那年代，從上海去東北可謂是千里迢迢路漫漫，父親帶著我坐了兩天兩夜的大輪船，下了船繼續坐火車換汽車 才能到老家；那年我六歲，依稀記得奶奶在醫院裡，很多人見到父親都很熱情。

我還記得東北的兔子肉很香、高粱米粥很甜，記得坐船時早上醒來發現父親不在身邊，一個人在偌大的船艙裡嚇哭了，父親回來後說是洗臉去了，我才安心。

父親大學畢業工作，到後來受到牽連被割了工資，我並不知道發生過什麼事，因為那幾十年裡經歷過三反五反、整風運動、大躍進，還有十年文革；但在一九八○年代初，我從一名來家裡看望父親的老校長口中得知，父親與大批知識分子一樣得到平反、恢復名譽。

遙想那個年代，在上海靜安區的一個中學裡，父親當了一屆又一屆的班主任，在課堂上，教學生們數學、物理、電機、英語等各種知識，承擔了好幾個課程的教學任務；在課堂外，無論野營拉練的路上、還是去外地歷時數月的學工學農期間，父親身體力行，教誨學生們要有毅力、有吃苦耐勞的精神；在生活中，沒課的下午他經常會去學生家裡，跟他們一起下圍棋、講棋譜，打橋牌、講解規則。

很多學生經常會來我家玩，特別是七四屆的那個班級，在他們的心目中，父親就像慈父一般和藹可親，是老師又勝似親人，什麼事情都會跟老師說。我家裡一個放照片的鐵盒子，裡面有很多學生的報名照，都是他們送給父親留念的。

父親身為一個普通知識分子，隨遇而安，與母親成家後住進外公的老宅，一個地道的上海大家庭，過上相對安穩的日子。那些年的上海物資貧乏，讀書的年輕人極少，中學畢業有人「一片紅」去「上山下鄉」，有人按「檔次」分配決定命運，即便如此，在我家裡，總有人晚上來家裡向父親學日語。

記得有個男青年，每周都來一、兩次，堅持學習了很多年，低聲跟著父親研讀、認真做筆記，有時候臨走前，我看到他會把十塊錢默默地夾在父親的書本裡。父親每次給他上完課後，男青年就回去再教他妹妹。

我的記憶裡，父親不是自己在看書，就是在教書育人，家裡有限的書籍被翻閱了一遍又一遍，特別是一本日語版俳句、一種古語短詩的書，還有一本厚而小的日語原版字典，蠅頭小字的印刷字體旁，有很多手寫的密密麻麻注解和例句。

父親精通日語，這在當時的上海鳳毛麟角，所以經常有形形色色的人找上門來尋求幫忙。有一天，有人上門給父親看過一些東西之後，父親沉默不語了；原來是由父親翻譯的文章，被別人盜用陸續發表在刊物上，父親選擇了沉默，自那以後再也沒有翻譯過東西。

一九七八年，中國恢復了高考 ，改革開放開始急需人才，先是G部一名父親的老校友，特邀父親當陪同翻譯加入考察組，一起赴日本考察；他們去了東京、大阪等大城市，參觀了很多日本企業，親眼目睹日本先進與現代化的一面。

一張張的彩色照片、團體照上，看到的是一張張年富力強、充滿活力的臉龐與笑容，我為父親感到高興。當時父親把服裝費和每天的餐費補貼辛苦地節省下來，帶回一台二十吋的彩色電視機，那時上海最大的是十二吋黑白電視機，所以當彩色電視機裡美麗的畫面展現在眼前，彷彿看到年過五十的父親也開始有了色彩。

➤➤➤父親的九五人生（下）