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《老物件情懷》農業部代售券

文、圖／白丁
農業部送來的代售券。
農業部送來的代售券。

我與馬里蘭州農業部有過兩次小小的接觸，第一次是農業部寄來一份詳細的調查表，開頭誠懇地提出：「美國馬里蘭州農業部希望得到您的幫助，以便了解您對於特種水果和蔬菜的需要。請花一點時間回答下列問題，以便我們和本地的農場一起努力，生產這些水果和蔬菜，滿足您對於這些新鮮農作物的需要，謝謝。」

調查表上提出的問題依次如下：「一、有沒有您想買，但在美國卻找不到的特種水果和蔬菜？請列舉。如果您不知道那些水果和蔬菜的英文名字，可用您的母語回答。二、您在什麼地方購買到您母國的水果和蔬菜？請列舉您前往購買的商店或市場名字。如果您知道這些店鋪的街道地址，請您也把它們寫上。三、您對這些特種水果和蔬菜的質量和新鮮程度是否滿意？您會不會更常購買和食用它們？四、在這個國家裡，有沒有對您而言是新的水果和蔬菜，而且成為您的飲食習慣中的常規食品？有哪些？五、您是否光顧過農貿市場？」

調查表的最後部分，問了我的姓名、地址、年齡、文化程度和來自何方。

說實在的，我生平填過不少調查表，有些調查表令人厭煩，甚至咄咄逼人；但這份調查表，我是心甘情願填寫的，並感受到州政府農業部對老百姓的重視和關懷。

今年五月是第二次與農業部接觸，農業部送來供老年人專用的代售券，一共有七張，每張面值五元，憑券可去附近的農貿市場選購新鮮蔬果，有效期是今年六月一日至十一月三十日。

我很少去農貿市場，這次選了一個大晴天，出門前在每張代售券上簽了姓名。到了銀泉鎮的農貿市場，放眼望去，攤位上看到最多的是黃澄澄的玉米、香噴噴的蘋果、綠油油的青菜和紅艷艷的辣椒、圓圓的番茄排列整齊；擠成一堆的是長刺的黃瓜，還能見到賣香草、南瓜花和賣蜂蜜的攤位。

人們摩肩接踵，其中還有來遛狗、拉小提琴、吹小號和變魔術的人，但沒聽到有人叫賣，也沒見有人討價還價。擺攤的農民都笑嘻嘻，買菜的人們都樂呵呵。

在熱鬧的農貿市場，我的第一筆交易是用一張面值五元的代售券買了一個大西瓜，出乎意料的是，胖乎乎的攤主叮囑我：「拿著我給的收據，可去市場辦公室換取五張面值一元的獎勵券。」我半信半疑地去了辦公室，果然拿到了五張面值一元的獎勵券，獎勵券上註明只可在農貿市場使用，不可兌換現金。

我對著這五張獎勵券笑了，這是一天裡發生的最有趣的事，花掉的錢又回到我的兜裡了。

那天，我高高興興付出了農業部贈送的六張代售券，又快快活活拿到三十張獎勵券留著下次使用。我想，那些擺攤的農民也和我一樣擁有好心情吧。太妙了，州政府農業部辦了一件好事，既照顧了老人，又幫助了農民。至今我還留下一張待售券和一張獎勵券，作為特別的紀念。

農業部 蔬菜 馬里蘭州

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