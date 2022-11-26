最近友人為她家的車房大門竟遭到不法之徒塗鴉，感到萬般無奈，雖然報了警，卻難解她心中餘悸。

說到塗鴉，我立刻想起近二十年前，有一個十八歲的美國青年在新加坡 ，故意在當地民眾的車子上塗鴉並砸破玻璃，因此被判處罰金、監禁及鞭刑。雖然當時鞭刑是新加坡的例行判决，但因使用在美國人身上，立刻引起極大爭議。

案件甚至驚動了當時的美國總統柯林頓 ，他親自致電新加坡政府為青年求情，說他還是個孩子，罰款、拘留都行，請求不要判他鞭刑，希望法官能夠從寛處理免除鞭刑。未料新加坡政府義正詞嚴地拒絕，並鄭重聲明新加坡司法公正，違法者一律秉公處理，當時各大媒體爭相報導案件，震撼國際。

另外，曾經有一所中學裡一群無所事事的女學生突發奇想，將塗滿口紅的嘴唇重複親吻在學校女生洗手間的牆鏡上，留下無數難以清除的唇膏印。

每天放學後，校工得大費周章地將唇印一一擦拭乾淨，然而次日，這些喜好惡作劇的女孩們再次留下成堆的唇膏痕跡，日復一日，她們因得逞而樂此不疲。

唇膏印塗鴉持續了多日未見停止，直到有一天，校長再也忍不住了，她事先與校工接洽妥當，然後將這一群頑皮的女學生與校工一同請到洗手間。她對女學生說：「妳們可知道校工每日清洗唇膏印塗鴉，有多麼麻煩嗎？把自己的快樂建立在別人的痛苦上，這是學校不能容忍的行為。」女孩子們均默不作聲。

校長接著神色從容地說：「為了讓妳們知道，每天洗淨這面鏡子有多麼麻煩，今天我邀請妳們來這裡，就是要妳們親眼看一下，會給校工帶來的困擾及不便。」

於是她請校工當場示範如何清除塗鴉，只見校工手持一根清洗玻璃窗戶的刮刷，走到其中一個馬桶，將刮刷浸泡在馬桶水中，然後舉起刮刷左右上下清理著鏡子。校工在馬桶水及鏡子之間來回多次操作後，好不容易才將鏡子刮洗乾淨。

目睹了校工清洗鏡子的過程，女孩子們早已驚嚇得呆若木雞、面面相覷。從那天起，女生洗手間再也未曾見過唇膏印塗鴉了。