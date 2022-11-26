加拿大 早春時會看到一種小黑鳥，體態伶俐活潑，在樹間草坪飛來跳去，這裡稱為玄鳥，讓我想到故鄉的燕子。自從去了加拿大後，生態豐富多元，鳥類繁多，卻再也沒見過燕子。

我愛燕子，燕子讓我想到春天，想到家鄉，想到父母鄉親，也想到一些很美好的事物。中國古人稱燕子為元鳥，元鳥是「第一鳥」之義，表明自古以來中國人對燕子的鍾愛。自「詩經」開始，千百年來，不知有多少詩詞歌賦書寫燕子，但我對燕子的喜愛和難以磨滅的印象，是兒時在家鄉形成的。

「燕來三月三，燕去七月半」，遼南家鄉楊柳才剛泛綠，媽媽就說：「柳條青了，燕子就要回來了。」這時，她把房門上邊的氣窗打開，並把四周灰塵打掃乾淨，以迎接燕子歸來。堂屋中梁太極圖上邊就是一個燕子窩，每年燕子都從氣窗孔飛進來尋舊巢。

我家有三個燕子窩，另外兩窩在外面的房簷下，媽媽說：「堂屋的是老燕子，外面的是老燕子的兒女。」果然沒幾天，兩隻燕子飛進堂屋，進到窩裡不停呢喃，似乎對舊家還挺滿意。自此兩隻燕子不斷地飛進飛出，兩、三天後，就見舊巢邊緣貼上了一溜新泥。燕子一來，不但帶來花紅柳綠的春天，也給我們一家帶來歡樂和喜氣，全家人都喜歡燕子，把燕子當成家中不可缺少的一員。

記得小時候，我曾拿一根長長的秫秸稈，去捅堂屋那個燕子窩。媽媽一見急忙過來，拽住我的手高聲說：「捅燕窩，瞎眼睛！」媽媽很少這樣疾言厲色對我說話，看我好像被嚇住了，又緩聲說：「捅燕子窩，要瞎眼睛，千萬不能再捅燕子窩，能記住嗎？」

從此以後，媽媽就常常對我叨念，「燕子來家作個窩，一年好事多」、「燕子不到惡人家」、「燕子來家，吉祥到家」，從媽媽這些話裡，我知道了燕子是吉祥鳥，是大好鳥，燕子到誰家，誰家就會有好運氣，所以我對燕子就越來越喜歡了。春天裡，我與小夥伴在院門口沙堆上，一邊給燕子掏洞做窩，一邊唱著：「燕兒燕兒，好伙伴兒！到我家，下倆蛋兒！」

自燕子進到堂屋的燕窩，我時常要望上一眼，有一天忽然發現已孵出小燕子，四、五個小腦袋聚在巢邊，一起張大嘴等待父母餵食。外面屋簷下兩窩小燕也已孵出，因此這些日子，我家院子上空，不斷有五、六隻燕子穿梭飛來飛去，回旋起落，十分熱鬧。

我愛燕子，但卻差點闖下大禍。有一天，我見堂屋地上有一隻小燕，知道是從上面窩裡跌下的，我驚叫一聲：「媽，小燕兒。」驚得小燕兒也掙扎立起，我正要伸手去拾，只聽媽媽疾聲喊：「不許用手拿。」我趕緊縮回手。媽媽告訴我，用手摸過的小燕兒，身上就會黏上人的氣味，大燕子就不會再給小燕餵食，也不會來這個燕窩了。

媽媽說著，從屋裡拿出一雙棉手套和一個硬紙板，她用戴上手套的手，輕輕地把小燕挪到紙板上，並站到一個高凳上，小心翼翼地托舉小燕進入巢內。我這才喘了一口氣，為媽媽也為小燕兒拍起手來，又見大燕子照常飛進飛出餵食小燕兒，我才放了心。

體態輕盈的燕子，飛行時長尾雙展似剪刀，飛速極快，又擅急轉彎，所以最能捕捉飛蟲。小小一隻燕子，一天能捕捉幾千隻農田害蟲，春夏兩季，捕捉的害蟲，最高能達幾十萬隻之多。燕子此舉，既哺育了自己的兒女，更為農民立下汗馬功勞；有了燕子後，家家戶戶的蒼蠅、蚊子也減少許多，燕子這般為民除害，鄉親們內心深深感念。

燕子是很有情義的鳥，鄉親們都相信，今春來到自家的燕子，就是去秋從自家南飛的燕子；燕子不忘故家，不忘舊情，讓人們心裡多了一份溫暖。燕子的情義，還表現在牠們的雙棲雙飛，一同築巢，哺兒育女。

勤奮的燕子，要築巢、撲蟲、哺育兒女，每年還要南來北往兩地奔波。秋季南飛的燕子，不只是飛過秦嶺和長江以南，大半是要飛抵南半球的，一年一度的南北遷徙，是如此堅韌和富有生命力，不抵達目的是不會停止的。

農歷七月中元節過後，會看到燕子聚集在房簷上，或圍著家院兜圈子，或列成一排站在院中晾衣鐵絲上，不斷鳴叫，媽媽一見就說：「燕子要走了，在和咱們告別。」這時媽媽會停下手中的活兒，望著燕子，有一種不捨的心思，萬物有情，人燕兩依依。