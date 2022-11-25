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老彎腰的老伴兒

冰星

先前文章提到六○年代下鄉，借住在房東「老彎腰」的家，說到他年約四十出頭，卻有歷盡滄桑之感。而老彎腰的老伴也不過四十歲，頭髮已稀疏，顯得蒼老不堪；她古道熱腸，以助人為樂，外號「老管事」。老管事是個樂天派，從沒見她發愁，家中凡是婦女該幹的活，她樣樣打理得井井有條。

有一次，集體戶殺了一隻大鵝，幾個男生去大隊供銷社買了幾瓶葡萄酒，晚上坐在炕上喝酒聊天。西屋老彎腰一家已經熄燈上炕睡覺了，可能我們東屋的聲音吵醒了他們，老管事光著上身過來了。她見我們正在把酒言歡，說從未喝過紅色的酒，要了一口酒喝，靠近炕沿的同學給她夾了一塊鵝肉吃。

那時，農村已婚婦女不以裸露上身為羞，即便在城裡，年輕媽媽在公共場合袒胸露乳地給孩子餵奶也十分常見，人們看見這種景象也沒有什麼想法。

夏天，婦女們去屯子裡的水塘洗澡都是光著上身，不避諱路過的男人，男人也是視而不見；老管事說，她一年會去水塘裡洗一次澡。生活在農村的人們，一生也不曾享受過泡在浴缸裡香湯沐浴的逍遙自在，和蓮蓬頭下熱水奔流澆遍全身的酣暢淋漓。一千多年前，楊貴妃可以「溫泉水滑洗凝脂」，而社會主義新農村的農民只能在汙泥濁水中洗一洗粗糙乾癟的皮膚，他們的生活恐怕和楊貴妃那個年代的農民沒有多大的差別。

老管事家養過一隻狗，有靈性、愛憎分明，對自家人特別親熱，外人來了追著叫個不停。房東家西北幾十米處一家的男人得了糖尿病，這隻狗嗅到了異常的氣味，天天跑到那家院子前面沒完沒了地叫。

可能民間對這種現象有說法，狗在誰家門前叫就是不吉利，村民們都神祕地議論這件事，最後老彎腰不得不將這隻狗勒死；沒過幾天，那家的病人也死了。這是我經歷過的一次「靈異」事件，我猜想這隻狗通過嗅覺，可以發現人類的疾病。

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