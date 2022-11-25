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閒談吃雞

項明華

雞肉應是人類肉食品中最普遍的品項，以雞肉為主的菜餚也特別多。煮湯時會買老母雞，文火慢燉，迎來的是撲鼻的雞香；「生炒雞丁」必須用一年生的童子雞，剔骨去皮，漿好肉粒放入油鍋內，稍稍翻炒幾下就可出鍋裝盤，肉質鮮嫩可口；生炒雞丁改加漿料，添入花生粒，佐以辣椒爆炒，就成了「宮保雞丁」。

宮保雞丁據說是清朝光緒年間，由四川總督丁寶禎發明的，丁為官清廉，治理有方，死後被封太子太保，即「宮保」榮銜，宮保雞丁由此而來。

據一次統計，在美國最受歡迎的中國菜，由宮保雞丁奪得魁首。不過很多中餐館的宮保雞丁都寫成「宮爆雞丁」，更離譜的是「公爆雞丁」。另一個以中國官名命名的菜是「左宗棠雞」，在美國也是名氣響亮，這是台灣名廚彭長貴創作，彭長貴是湖南人，心中一直佩服同是湖南人的左宗棠，稱這菜為左宗棠雞。

提到雞，想起中國在三年自然災害時，民眾口糧都是分配，葷食都要憑票供應，雞是很難見到了。忍饑挨餓，肚內油水不足，怎麼辦？我家住底層，五戶人家合用一個院子，院子有七、八十平方米，平時這個後院就供大家晾曬衣服，那時我們這院子就成了各家副業基地，院子裡多了五個雞棚。

所謂雞棚，僅是用廢棄木條釘一個透氣的木箱子。記得我家最多養了四隻雞，妹妹們喜歡黃白花的兩隻小母雞，小母雞第一次產蛋，蛋還是溫熱的，二妹捧著兩顆溫熱的蛋，眼裡噙著淚花，蛋是多麼珍貴啊！

母雞，我們是不捨得吃的，因為要靠牠每天生兩顆蛋。小公雞是童子雞，肉質鮮嫩可口，但是太瘦小了，出肉率不高，如果不殺，再養下去，成了大公雞，肉質會變老。正好，那時有一種行業稱為「閹雞」，那個男人提個小木箱，過街穿巷地吆喝，我家就叫他進來。

他將箱子上的一個小交椅一放，坐在椅子上，腿上鋪塊布，拿出鑷子和小刀，將仔雞往自己腿上一放。接著他撩起雞翅膀，在翅膀底下肋骨處撥去幾根毛，用小刀順肋骨畫開一個口子，用鑷子探進腹腔，揀出一個黃頭大小的肉蛋，順手一刀割去了肉蛋。兩隻仔雞不到一刻鐘，就全部閹好了。

從此，這兩隻仔雞，內冠再也不長，也不打嗚了，但個子明顯長快了，而且雞肉是鮮嫩的。

那時候吃雞，家裡大多是煮湯，目的是想把雞骨髓裡的營養都擠出來，雞湯鮮美無比，雞肉蘸醬油吃，恨不得多嚼幾口，捨不得嚥下去呀。

可是近三、四十年來，雞好像變了，雞湯成了無味的清湯，雞肉成了雞肋，嚼之無味，棄之可惜。

現在養雞都是大規模飼養，一隻雞從孵蛋到成年出籠，只需九十天，這種快速的商業化飼養，明顯和以前土法養殖不一樣，食料中無疑拌有催肥素。因此，這樣長大的雞儘管外型上和土養的雞看不出什麼區別，但肉質是不一樣的。

來美國後，我打聽到市郊有一些西班牙人出售活雞，他們會為顧客殺雞去毛。我去了兩家宰雞場，買回來的雞不管是煮湯還是炒宮保雞丁，口味和超市雞基本上一樣。難道舊時的味道只能回憶？

二○一八年年終於發生了一個奇蹟。我和幾個朋友去雲南大理遊玩，最後一天沒有安排具體行程，導遊建議我們去一個少數民族的私人茶園參觀、品茶，此提議正合我們心意。車行兩個小時後才到山腳下，又慢慢盤旋至山腰上的茶園。

中午我們就在茶園吃了一頓四菜一湯的簡餐，蔬菜都是剛從他們自留地採摘的；剛摘的蔬菜不但有股清香，而且特別爽口，喝湯時每人一碗連湯帶肉，沒多久便湯鍋朝天。我說我找到小時候的老味道了，大家也都讚不絕口，太想念這個味道了。

我立即向茶園老闆提出要求，要買一隻雞帶回上海。老闆說不行，表示他們的雞全養在樹上，早上餵食時雞才下來一次，平時找不到，晚上都歇在樹上；因為我們是早一天預訂，他晚上打了手電筒抓到雞，隔天我們才有雞吃。

此時我才明白，我們吃的是半開化的雞祖宗，怪不得味道特別鮮美。老闆說雞湯裡沒有放任何佐料，只放一點鹽。我實在太愛這個雞了，要求老闆給我郵寄快遞一隻；老闆說這也不行，這雞主要是他們自己吃，數量不多，而且山上沒有快遞，下山送一個快遞來回要五個小時。

回到上海後，我和朋友們閒談，講了這個故事，眾人也羨慕不已。我對朋友說，現在要想吃到好雞，唯一辦法就是去見雞祖宗。

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