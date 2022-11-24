我今年已經七十一歲了，但很多童年的往事仍記憶猶新。

小時候我的父母在閩南小鎮一間教堂工作，一家七個兄弟姊妹和父母都住在教堂裡面。教堂裡有兩口井，一口在聖殿外面的露天走廊裡，一口在殿堂裡面，井水都很清澈。

我們這個小鎮的井水都是含鹼成分過高，不能飲用，所以教堂這兩口井水只能洗衣物或者清潔其他物品。我們最常用的是露天井，井邊有一個洗衣的水槽，可以一次洗幾十件衣服。但我家的衣服很少用井水洗，因為鹼成分會腐蝕衣物。

除非颳大風、下大雨，否則我們家的衣服都拿到距離僅一百多米的九龍江清洗。九龍江面有四百米寬，是兩岸幾百萬居民的生活用水。我有三個姊妹，在她們讀小學的時候，就和全鎮的家庭婦女一樣，常常手挽著小臉盆或者小木桶，走街串巷到江邊洗衣服。

所以教堂的這個水槽只拿來洗一些器具，當教會有活動時，比如聖誕節 和過年聚會，水槽就可以放水，洗碗筷餐具，洗完之後還要用九龍江的清水做最後潔淨。如果幾周不用水槽，水槽裡裡外外就會長出青苔，還要從井裡打水來沖洗。

因為我有很多小玩具，比如彈弓、積木、小汽車 、玻璃珠、用木頭自製的手槍和桌球拍，用髒了就在水槽裡洗，順便把水槽裡外的汙垢也清理乾淨。

當然這口井還有很多用途，教堂裡種有兩棵蘋婆樹、兩棵黃皮果樹、兩棵龍眼樹，還有木瓜、香蕉和各種花草，秀色滿園，都靠這口井水來澆灌。

那時教會有一百多人，父母很忙，無法照顧我們七個兄弟姊妹，就請一名遠房伯母照顧我們，我們叫她阿姆。阿姆四十幾歲，小個子、小臉龐，總是笑容可掬，而那時我還是學齡前的兒童。

每到酷熱的夏天，家裡用水多，阿姆就到井邊打水。阿姆有點駝背，打水卻很俐落，她把水倒在一個低矮的圓形大木盆裡，再慢慢加上燒熱的水，調到像溫泉一樣的熱度，給我和弟妹們洗澡。

那時我很淘氣，常常泡在盆子裡不起來，而且用手把盆子裡的水往阿姆身上潑，總是嘻嘻笑的阿姆會忽然瞪著眼，舉起手說：「不起來打屁股了？」我不怕，她總是打到我身上的時候，順便幫我把身體洗乾淨，她自己也笑了。

再看聖殿裡面的那口井，教堂的聖殿高於地面一米多，像籃球場那樣大的面積。這口井就挖在聖殿後排的中間地板上，井口只有一尺多寬的直徑，平時水井是用蓋子扣住，聖殿要洗地板時才打開。教堂的地面是鋪設一寸厚、一尺寬的紅磚，紅磚地板吸水性強，比水泥地板難洗。

在我的記憶裡，教堂每周要洗一次地板，都是我父母和教會的叔叔阿姨們負責的，等我讀到小學三年級以後，常常和兩個哥哥一起洗教堂的地板。

因為教堂地勢高，井水的水位有兩丈深，打水的小鐵桶是有把的，繩子拴在把上，把小鐵桶放下去之後，什麼都看不見了。直到小鐵桶屁股接觸到水面之後，就要抖動井繩，讓小鐵桶翻跟斗潛入水中，裝滿水再浮出水面，並且打撈上來。井下黑漆漆的，有時繩子斷了，小鐵桶就掉在井底，要用一根有鐵鉤的長竹竿放到井裡把小鐵桶鉤上來。有時候鉤不上來，只好換一個小鐵桶。

有時候教堂裡的井水打不上來，就要在用外面的井水。外面這個井淺多了，打水快，但是要提水到聖殿裡面，很費力。

殿堂的地面前低後高，記得每次洗殿堂時，水總是聚集在一米高講台下面的左右兩個出水口；出水口只比眼鏡盒大一點，表面還有鐵絲網，水要排洩需要一定的時間，想排水快一點的話，就要不斷地清理出水口的汙垢。

那時好像沒有地方賣手套，都是用手掏汙垢，有時儘管沒有汙垢了，但水還是排不出去，那就是教堂外面的排水口堵塞了。

教堂外面也有左右兩個排水口，對應通向裡面的排水口，設在外牆一尺高的地方。如果堵塞了，殿堂裡面就積水，得把排水口清理通暢。這很好玩，我可以用一根小鐵線彎個鉤，再把小鐵線伸進洞口，把洞裡的汙垢勾出來。清理洞口對我來講就像玩遊戲，常常用手去掏出洞裡面的髒物，再到外面的井打水洗乾淨。

教堂的周圍，環繞很長的水溝，很多邊邊角角要疏通清理，還得靠我們這些身體靈活的小孩，所以這口露天井使用效率很高。也正是因為這樣，打水的麻繩常常很快就被含鹼的井水腐蝕，有時打到一半繩子斷了，鐵桶就掉到井底。

因為這個露天井比殿堂的井大多了，比起打撈殿堂內的小鐵桶還是容易一點，但是因為露天井用的人多，小鐵桶掉下去的次數也多，撈水桶成為常見的家務勞動，我也因此比較有經驗。小鐵桶掉了，別人打撈不起的，我可以很快撈起。

那時雖然已經有了自來水，但是為什麼不把自來水安裝到教堂裡呢？原來自來水的供應極其有限，沒有安到居民家裡。設施也很簡陋，供水點是設在街道的小巷子口的，大約幾十米有一個供水點，供水點的水龍頭都有專人管理，家家戶戶都要挑著水桶拿著水票排隊買水，有時水流很慢，要等很久。再說，從外面挑自來水到教堂要走幾百步，很累，不值得，所以教堂裡洗地板也只好用井水了。

自從我們兄弟姊妹長大之後，洗教堂地板和清理水溝這些打雜事，我們都包了。父母說，給聖殿打雜也是榮耀神、為神做工，更不用說孩子從小就該學會勞動。

一九六六年文革開始，這個教堂的工作就停擺了，三年後我們全家都到閩西南山區插隊落戶。十年後教堂重啟，我和父母一起回到教堂居住，外面的露天井已經被填平，聖殿裡面的井還在，周末我還是常常從井裡打水洗地板，暢通室內外出水口和水溝。一九九三年我移民 美國，二○○五年這個教堂重新建造，新殿堂的面積和原來一樣大，只是看不到這口井了。

古希臘哲學家德謨克利特（Democritus）曾說：「真理藏在井底，深不可測，很少希望掘出來。」教堂裡的這兩口老井雖然都不見了，但是這兩口老井的地底下，究竟有多少不為人知的真理和奧祕，等待我們去挖掘呢？