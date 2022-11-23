《老物件情懷》老時鐘

作者的 「三5牌」老時鐘。

一九八○年代，改革開放之後，中國一般百姓的物質生活還在溫飽線上掙扎，家用品自然屈指可數。我家的「三五牌」老時鐘，一直和家中牌匾「天道酬勤」擺放在五斗櫥的正中位置，顯示了不可動搖的地位。

老時鐘是淺棕色，似門拱形，純木製造，黑色指針老鐵焊成，時針與分針尺寸設計得天衣無縫，好似親兄弟，長短雖不一，卻一脈相承很有默契。然而，讓人注目的是那鍍了鉑金的標誌三個數字「5」，那是三五牌的商標。

說到三五牌，上海人家喻戶曉，凡有新人結婚就會積極添置「三轉一響」當嫁妝，所謂「三轉」就是自行車、縫紉機和鐘表；「一響」則是收音機。這個三五牌時鐘可是上海當年唯一一家製造機械鐘擺的民族企業「中國鐘表製造廠」所生產，據說時鐘製造工藝精進發展後，普通的時鐘大約可以走七天，三五牌可以走上十五天，「掛歪擺歪，雖歪不停，倒撥順撥，一撥就準」的廣告為之流傳於大眾。

對我而言，三五牌時鐘就像一個老伙計，記憶裡，自從上學開始，每天晚餐後，我只能坐在寫字台前，投入無窮無盡的題海中，家中安靜到只有老時鐘的「滴答」聲，頗有節奏感卻又沒有靈魂地轉動。寫作業難免疲乏困頓、倦意裊裊、思緒飛散，抬起頭總有時鐘陪伴著我，彷彿說：「少年！時光如梭。」