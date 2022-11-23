我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

《老物件情懷》老時鐘

文、圖／孫劍文
作者的 「三5牌」老時鐘。
作者的 「三5牌」老時鐘。

一九八○年代，改革開放之後，中國一般百姓的物質生活還在溫飽線上掙扎，家用品自然屈指可數。我家的「三五牌」老時鐘，一直和家中牌匾「天道酬勤」擺放在五斗櫥的正中位置，顯示了不可動搖的地位。

老時鐘是淺棕色，似門拱形，純木製造，黑色指針老鐵焊成，時針與分針尺寸設計得天衣無縫，好似親兄弟，長短雖不一，卻一脈相承很有默契。然而，讓人注目的是那鍍了鉑金的標誌三個數字「5」，那是三五牌的商標。

說到三五牌，上海人家喻戶曉，凡有新人結婚就會積極添置「三轉一響」當嫁妝，所謂「三轉」就是自行車、縫紉機和鐘表；「一響」則是收音機。這個三五牌時鐘可是上海當年唯一一家製造機械鐘擺的民族企業「中國鐘表製造廠」所生產，據說時鐘製造工藝精進發展後，普通的時鐘大約可以走七天，三五牌可以走上十五天，「掛歪擺歪，雖歪不停，倒撥順撥，一撥就準」的廣告為之流傳於大眾。

對我而言，三五牌時鐘就像一個老伙計，記憶裡，自從上學開始，每天晚餐後，我只能坐在寫字台前，投入無窮無盡的題海中，家中安靜到只有老時鐘的「滴答」聲，頗有節奏感卻又沒有靈魂地轉動。寫作業難免疲乏困頓、倦意裊裊、思緒飛散，抬起頭總有時鐘陪伴著我，彷彿說：「少年！時光如梭。」

上一則

應許之地

下一則

昔日黃花依舊

熱門新聞

黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02
林芸∕圖

愛美指數

2022-11-18 02:02

貴人伸手

2022-11-19 02:00
田中鎮達德商工校長許維純36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎、校長領導卓越獎、藝術教育貢獻獎等許多獎項。(記者林宛諭／攝影)

一當就是20年 退休校長許維純：曾回家關在廁所爆哭

2022-11-19 06:00
美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」