上中學的時候，學校附近有一家書店 ，放學後常順路進書店逛逛，遇到一些有趣的人和事，讓我至今難忘。

書店的大堂極為明亮，進深較長，書架上和長條桌上擺放的書很多元，主要偏重文史哲經等人文類和碑帖繪畫等藝術類，以二手書為主。書店最裡面有兩個掛著門簾的小房間，一間裡面書架上放滿了插著標籤的線裝書，另一間則是書庫。

這家書店顧客很多，書架長桌前常常站滿了選書的人，想插進去需要等空檔。因為喜歡文史，我曾買過「中國歷史小叢書」、「唐詩三百首」、「千家詩」、「宋詞選」等書，基本上狀態極佳，但價錢僅新書的三分之一，非常划算。後來，這家書店擴展業務，盤下了北面隔壁的一家店鋪，裝修後也擺滿了圖書出售。因為兩家店中間隔著一家藥店，書店就在裡面開了一個通道，這樣書店就成了U字形，逛書店時頗有一些曲徑通幽的趣味。

喜歡逛書店的多是讀書人，有時短短的幾句交流就能讓人獲益匪淺。我曾在書架前翻看「唐詩別裁集」，旁邊站著一名頭髮花白的先生，他戴著寬邊眼鏡，說著濃重的南方口音，指著書對我說：「好書，值得買。」他又指了一下架子上另外四本，分別是宋詩、元詩、明詩、清詩別裁集說，「這是一套書」。當我拿起五本書準備去付錢時，先生笑了笑指著書架說，「那本『詞綜』也好」，於是我就全都買回家了。後來，我在電視中見到那名先生，他是著名的古典文學家。

書店的店員也藏龍臥虎，不少人對版本目錄學非常精通，有一次在書店裡聽一名老店員和幾個熟客閒談，什麼書有什麼版本、哪種版本好，他都講得頭頭是道。他說這些本事都是過去當學徒時被老闆逼出來的，上門收書或者到地攤撿漏，稍不注意買書打了眼，回去要被懲罰，所以不敢不上心。

他還聊到過去收書的經歷，當學徒時就要記住那些有名學者的住處，以便送書或收書時能輕易找到；還要記得懂書的人、特別是藏書家的相貌，藏書家從一堆書裡翻找出一本要買，那價錢就不能訂便宜了，否則就賣虧了。後來藏書家也長了心眼，看中哪部書就索性把那一堆書都買下來，讓你不知道他看中了哪一本；聽這些講述覺得特別有意思，感覺完全可以寫成精采的小說 。

我在逛書店時還認識了趙君，他是一個愛書幾近癡迷的書友，他剛參加工作，業餘時間就是在各書店裡淘書，家裡不僅書櫃牆角堆滿了書，甚至衣櫃裡也成了放書的地方。

書店的舊書一般是有書人家成批處理的，也有機關學校等單位精簡出來的，甚至還有從廢紙處理場搶救回來的回收廢品書。書本有這麼多的來源供應，因此，淘書時書中的小祕密也常常令人回味，比如有人在扉頁記下買書時的心情、何年何月購於某地、萬分榮幸等。

有的書上圈圈點點，空白處寫了許多眉批或旁批，記錄讀書時的見解和心得。除了這些文字外，舊書裡有時可以看到夾著一張借書證或節目單，我也曾在舊書裡翻到過當作書籤的一片枯黃樹葉、還有一張不知治什麼病的中醫手寫藥方。

最引起我想像的是曾在一本舊書裡，看到夾在裡面的兩張電影 票，空白的地方留有娟秀的鋼筆字「存念」。那是什麼電影？是讓人刻骨銘心的初戀嗎？看到這樣的物件能不引起聯想，能不讓人猜測背後的故事嗎？

書店承載著我許多難忘記憶，參加工作以後，我還時常專門去那家書店看看。