我記得很清楚，那是一九六四 年，當時我在加大伯克萊研究院讀書，我妹妹及她的未婚夫都在美國東岸波士頓 的哈佛大學研究院讀書。他們決定在那年暑假結婚，那個時期，在台灣的父母不可能出國來參加婚禮，所以妹妹就邀請我去代表父親牽她入教堂。

我當然一口答應妹妹，接下來的問題是如何去？那時飛機票對我這個窮學生而言，是一筆很貴的數目，所以我就在校園布告欄中尋找學生的廣告，想找搭便車的機會。

那年頭由西岸開車去東岸不是新鮮事，總是有這種機會的。真幸運，有人找搭便車的學生來分擔油費及駕駛，我順利地完成這項安排，那時我剛借用同學的車順利考到駕照，但我是新手，不敢講出來，只是號稱我會開車。

車主是一名女學生，要去波士頓讀大學，她還找到另外兩人，一名是非學生的白人，另一名和我一樣是中國人，但他口風很緊，搞不清楚他的身分。

原來的計畫是我和那白人輪流開車，但第一次輪到我時，就被發現我根本沒經驗，只開了一陣子我就敗陣下來，再也不敢吹牛會開長途了。這一來，那白人就必須負擔整個旅程，我慢慢地知道，他好像是從事與汽車機械有關的行業，也可能是加油站的員工。

這部車是Chrysler Rambler，我們兩個老中坐在後面，白人開車坐在司機座，而女車主坐在右邊乘客座。那時的車子不像現在的座位設計，車座叫bench seat，就是一長條座位，前座可以坐三人，中間沒有現今的一大堆儀器。

記得那年頭從來沒有人綁安全帶，所以男女約會，親密的程度一目了然；有時，女友與男友的座位的距離會縮小，男友開車時，兩人會擠在一起，沒有人會考量開車的安全問題。

因為我旁邊的老中絕不輕易開口，我們坐後面根本不交談，所以我也就安靜不出聲。只知道坐在前面的男女一路聊天，他們聊什麼，我們坐在後面根本一無所知，但他們的中間的空隙是越來越小了。

車中四人會有緣聚在一起，都是為了省錢，一路上我們吃得極簡單，午餐有個漢堡就不錯了。那時沒有州際公路，大部分都是開在所謂的highway，這些公路是一個城市接一個城市，每到一個城市，車子一定會穿過該城市市中心；所以只要進一個城市，沿街總可以找到用餐場所，記得有一次路邊有一個廣告牌，上面寫著五個漢堡只要一元。

我們每晚過夜的地方不是去旅館 ，當時路邊都有廣告牌，告知某處有Tourist Rooms，這些都是住在公路邊的市民家中，他們安排好一、兩間房間，可以讓旅客睡一夜，收費很少。起初我們三個男的睡一間，女車主一人睡另一間。才過了兩夜，第三夜時，那白人就和女車主同睡一間了；我們兩個老中當然心知肚明，完全不動聲色，算帳時也就是我們兩個老中分攤了。

我們開了大約六天才到紐約，當晚是真正的在一間旅館過夜。第二天女車主要獨自一人去波士頓，我只好去趕灰狗巴士（Greyhound）往妹妹的住處去。

這一次橫貫美國，在我一生的經歷中是不會忘記的，在途中的風景是享受到了，但也曾在公路邊遇到山林大火，我又驚訝又害怕，幸好我們盡快離開了。

記得當時車子到了愛荷華州，正在一處吃東西時，沒想到有一家廣播電台的記者也在，看到少有的兩個中國人出現，就前來訪問，於是我上了幾分鐘的電台節目，也是一生中唯一的一次。

還有一點我當時沒有醒悟，到後來才懂。那年頭正在建修全國的州際公路，所以我們的車有時會被指揮進入一段非常好的路，但好景不長，只走了一段路，又要回到老舊的公路上。一路上加油站都有免費地圖，我還收集了好多地圖，那時的油價在0.30美元左右。

一九六四年，紐約正好舉辦世界博覽會，妹妹婚禮結束後，我就回到紐約，想藉這個機會看看世界博覽會。我在同學家打地鋪住了三天，那時年輕，以為自己是鐵打的，毫無保留地透支體力，不注意吃、不注意睡眠，一心一意只想玩，把博覽會的所有重點全都光顧了。

妹妹為了感謝我來，送我一張飛機票；回到加州後我就大病一場，住院一個月，醫師說我感染到A型肝炎，是來自食品帶菌。這是一個大教訓，我不應該如此透支體力，身體抵抗力變弱了，所以也就病倒了。

我成家立業後也開過幾次長途，由西岸玩黃石公園，然後去肯德基州參加暑期講習班，那是和妻子一起帶著一歲兒子去的。我一生總有一個夢想，想有一部旅遊房車，無奈我開車技術不好，只好去夢想了。