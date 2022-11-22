來美國三十多年，雖然早已適應美國每年三月第二個周日開始、到十一月第一個周日結束的日光節約時間，日前趕在下午四時前去銀行，出門時發現竟已華燈初上，還是好不習慣。

發現十一月改時間的唯一好處是，前一晚可以多睡一個小時；不過話說回來，三月我們把時鐘撥快了一小時，羊毛出在羊身上，只是先苦後甜罷了。

以前沒有電子化時，立刻得忙著逐一調整時鐘和手表。外子喜歡在每個房間的牆上掛上時鐘，我們連暖氣調節器上都有個小鐘，更甭說爐子、電子鬧鐘和車子了；家裡開了好幾年的箱型車，說明書早已不知去向，所以根本無從調整，每次開車我只好憑心算，加減幾點幾分。

事實上，我還深受改時間之害。剛來美國時，有次趕著載孩子在圖書館 關門前借書，就因天色昏暗得早，沒有看到路旁暫停標誌，而遭警察 攔下。還有一次更慘，因為剛改時間，忘記天黑得早，上午出門的兒子原說好下午就回來，所以我們兩時多出門沒有拉上窗簾；四時天黑，等於自曝空屋，遭宵小破窗而入，財務損失不小。有此前車之鑑，我一早出去，常為了要趕在天黑前回家，而錯過親友臨時起意的共進晚餐。

所以很懷念在台灣的日子不必改時間，不過當年台灣也實施過日光節約時間，後來鑑於台灣地處亞熱帶，夏天白晝不像高緯度國家那麼長，實施日光節約時間在工商業社會反而造成浪費，而在一九八○年取消。

值得一提的是，台灣最後一次實施是在一九七九年，那年日光節約時間不知道為什麼選在七月一日到九月三十日。改時間那天適逢大專聯考的第一天，記得報載有個重考生躲在山間農場閉門苦讀，不問世事，所以慢了一個鐘頭才到考場，因此痛失第一堂考試資格，不幸再度名落孫山。

每年更改時間造成混淆，確是不爭的事實，所以聽說國會正在商討通過一個法案，明年三月改成夏令時間後就不再變回冬令時間，如果成真，小民幸甚。