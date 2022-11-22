《老照片說故事》三口井

以「品」字形排列的三口古井。

照片上以「品」字形排列的三口古井，是我外祖父母九十年前在浙江嘉興建立私人「三一醫院」時挖掘的，由於水量充沛和水質優良，除了直接供應醫院的用水以外，他們還慷慨地容許附近的居民來打水使用。

因為當時鄉民們的水源只有一條小溪，廢汙水都倒入裡面，飲用水也取自那裡，很容易得傳染病，有了清潔的井水後，鄉民的健康都有了極大改善。

外公陳召恩是外科醫生，外婆林國瑞專攻婦產科，他們是䖍誠的基督教徒，一心以服務世人為念，開設這個當時在嘉興最大的醫院。醫院設有三十張病床，完全是為了拯救鄉民，對於窮苦人家不但不收費，而且奉送醫藥，所以在當地極受民眾尊崇。

外公的手術 精湛，在當時沒有精密的儀器協助之下，他僅憑手感就能正確地鎖定盲腸發炎的位置，進行切除並縫好傷口，全程大都在十五分鐘內完畢。

一九三七年對日抗戰開始，他們不願為日寇服務，就搬遷到昆明，國民政府任命外公為西南陸軍總醫院的院長。蔣介石曾邀請外公當他的私人醫師而被外公婉拒，理由是他的意願是拯救世人，不能為了權勢地位只為一個人服務。

抗戰勝利後，他們回到嘉興重新把「三一醫院」復業，繼續服務鄉里。此時大舅已成為外科醫生，二舅是內科醫生，兩個舅媽和老三、老四（我母親）及老六、老七都是護士，全家的成年人都在醫療界照顧鄉民。

一九五○年時，有一個婦人和她的兩個小孩被日軍埋設的地雷所傷，外公和大舅竭力搶救，經過二十多小時不眠不休的手術，終於救回了她和她的小兒子，大兒子卻因傷勢太重沒能救回來。外公在這場手術後不幸因為勞累過度而暈倒，不久後過世，留下的遺言是：「願將我們的力量給軟弱的人，願將我們的同情給痛苦的人，願將我們的錢財給窮困的人。」十足是一個良善基督徒的面貌。外公的喪禮，成千上百的鄉民們都自動穿縞素孝服參加送喪行列。

我在二○一七年時回訪嘉興，參觀了目前改名為「嘉興婦幼保育醫院」的院區，院方至今仍然保留了「三一醫院」的老名字。重新見到這三口古井，回憶起幼年時在井邊玩水、玩泥巴的光景，就建議院方把這三口井當作珍貴文物維護；院長從善如流立即辦理，目前已整修完畢，要將這塊小區規畫為「城市公園」，以紀念先人的恩澤。

公園內設有搖籃造型的雕塑 ，寓意著「三一醫院」如同一座「搖籃」，因為根據院方記錄，當時當地的嬰兒超過百分之五十是在院裡出生，是名副其實的城市搖籃。

今年的十一月二日是「三一醫院」成立九十周年，院方及嘉興市府安排舉行大型的慶祝紀念活動，陳家後人第二代和第三代都有代表被邀請參與盛會。看到如此盛況，不禁默默地緬懷起外公的高風亮節。