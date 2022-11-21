不久前，姊姊在睡夢中安詳地走了，雖得高壽九十有三，我仍悽然掉淚，手足不僅情深，她更是影響我至深的一人。

上世紀抗戰初期，姊姊和父親同在四川巴縣銅貫鐸的二十一兵工廠做工，她不屈於命運，每當手頭的工作告一段落時，總是就著那山洞裡昏黃小燈炮看書。

有一天被小主管撞見，書本不僅被奪，還被他惡狠狠地扔到老遠的臭水溝裡，姊姊立即抗議：「工作做完，怎麼不可休息？」不料他板著臉訓斥：「小小一個女工竟敢大聲，妳可知道，事情是永遠做不完的。」姊姊嗤之以鼻：「有什麼了不起？」

不料區區洩憤之言，卻點燃了炮仗：「小丫頭片子，妳竟敢犯上？對！我是沒什麼了不起，但妳在此一天，我就能治妳一天。」蠻橫無理又尖酸刻薄的話一說完，傲慢輕蔑地昂首離去，此時，只聞身旁的長輩嘆息說道：「不怕官，只怕管啊！」

當晚，姊姊向父親哭訴，並且要求讓她去學校讀書，父親出生於清末，受的教育是私塾，封建思想猶存，雖然認為萬般皆下品，唯有讀書高，但仍擺脫不了「女子無才便是德」古板教條的桎梏。不過因愛女心切，尤其難以容忍如此的羞辱，父親再也不惜家裡將少一份收入而應允。

姊姊最初就讀合川縣的四川國立女中，之間跳過一次級，高中畢業後，考取建教合一的沙平灞中央工專電機科。沙平灞是學府重鎮，在那兒，姊姊成了眾多男生追求的目標，但她卻選擇了一位相貌平平、但學業全校第一的李姓學長。

一九四五年抗戰勝利，父親隨廠復元回南京，姊姊留下繼續學業，當第二學年結束時，時局已經很亂，在父母頻頻催促下才返回南京；但她的腳步並未停歇，每天勤奮溫習功課，而且隨時注意各大學招插班生的消息。皇天不負苦心人，一九四九年，姊姊如願進入南京中央大學電機系，只可惜命運作弄，跨進大學門沒幾天，內戰烽火已迫在眉睫，於是悻悻然隨著全家播遷台灣。

在台甫定，姊姊立即又和服務於廣州白雲機場的男友聯絡上，魚雁往返不久，對方邀約她去香港會晤，共商未來。當姊姊把喜訊稟告父母時，父親基於時局的動蕩，尤其不苟同她的背道而馳，雖然姊姊百般哀求，仍不為所動，母親則因不捨分離，難過地在一旁掉淚。

異於我這溫順軟弱的B型血型個性，姊姊卻是剛烈且有主見的O型，再加上愛情力量的支持，姊姊開始和同血型的父親爭辯，一場親情和愛情的較勁展開了。或因不敵姊姊的雄辯，父親一時情急，憤怒地搧了一耳光，想把姊姊打醒。怎料姊姊倔強，不再流淚，扭頭入房，並且開始收拾簡單行裝。母親則在一番精神掙扎之後，偷偷塞給姊姊一筆為數不少的盤纏，淚潸潸地把她悄悄地送出後門。

按理說，海誓山盟的情侶異地相聚，興奮歡愉是不言而喻的，然而很奇怪的是，兩人竟然產生矛盾。正當李哥強勢地要求姊姊隨他去廣州時，父親的逆耳之言突然浮現腦際，姊姊一時理性突然戰勝了感性，反過來請求他辭職比翼赴台。僅僅為了這一個小小的各自堅持，醞釀已久的一齣喜劇瞬間黯然落幕，姊姊獨特的風格，也真不愧為那舊時代的尖端女性。

姊姊返台不久，高雄的台灣銀行招考十名專司點數鈔票的臨時雇員，當時人浮於事，大家爭搶這份工作。姊姊對這隔行且沒保障的工作沒有興趣，只是拗不過兩個喜歡這工作的姊妹淘糾纏，陪去助興，豈料無心插柳，竟然僥倖擠進那扇窄門，也就在那裡工作了一年。

期滿後銀行決定延聘，並且納入正式編制，姊姊不為所動，離開後不到一周，又通過考試進入了高雄市警察 總局，負責電機電訊工作。工作期間有一顯赫的建樹，就是她設計出一個流動派出所，也就是利用一部中型汽車 ，在車裡安裝一台無線電對講機。

難能可貴的是，在政府財力匱乏之際，她從零開始，把廢棄的零零碎碎軍用物資拼湊而成。其使用方法是由一警員駕駛，另一警員操作，到大街小巷各處巡邏，發現異狀，立即通知附近的派出所，才能以最快速度趕赴現場應變。此一發明是全台創舉，破案率因而大增，姊姊職級也從一毛一，一躍而至一毛三。

正當意氣風發之際，又有一佳訊到來，但卻教她既喜且憂。那是一封台北工專電機科插班錄取通知，當她興匆匆把那封信捧給父親時，豈料原本還一臉笑容的父親，頓然收歛，於是父女口舌之戰再度爆發。姊姊希望繼續求學，父親卻認為鐵飯碗不能丟，兩個O型人碰撞，沒完沒了，最後父親感到灰心失望，竟然打個耳光以為教訓；機智的姊姊卻請出父親摯友高伯伯說情，這才如願。

姊姊在就學期間，曾被政府拔擢，成為老總統蔣介石雙十閱兵大典的司儀，畢業後在北一女任教兩年，之後進入高雄港務局，更有幸被徵召進入政府培訓人才的革命實踐研究院，從此事業扶搖直上。沒幾年，姊姊的職位已達簡任電機工程司。

姊姊終因力爭自我，努力上進，享受到人生甜美的果實，當年若不是因隨姊夫赴美，或可更上幾層樓，後來卻也獲得MIT電機博士，在AT&T 擔任高級顧問，也是一博後、兩博士的子女以及美國造船界聞人、我姊夫Paul Chu背後的推手。

我曾就父親的那兩記耳光，打趣地問姊姊是否記恨？她卻淡淡地說：「當年確實有點氣，但日久漸淡，尤其當了母親之後，更是全然冰釋了。」小女工，小故事，但我仍奉為圭臬，藉以自勉。