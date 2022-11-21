小外孫出生在美國，可是在我們的影響下養成了一個中國胃。他喜歡吃蔥油餅、小籠包、鍋貼、紅燒肉、紅燒排骨；學校有免費午餐，他說不好吃，要我們煮中式餐點讓他帶去吃。

最近周末一家人去吃港式早茶，他突然對皮蛋瘦肉粥很感興趣，要我們周一煮好帶到學校去。看他吃得津津有味的模樣，不由得使我聯想起許多吃粥的故事。

中國歷史上最有名的吃粥故事當數范仲淹。北宋范仲淹少年時，隨母親去繼父老家山東鄒平長山鎮，十五歲進醴泉古寺讀書，每天黎明用八兩米糝（即碎米粒）熬煮一鍋稠粥，冷卻後，用刀畫成四塊。早晚各取兩塊，伴以鹹菜下肚。

范仲淹熬煮的這鍋粥，實際上跟漿糊差不多，否則如何能畫成塊？成語「斷虀畫粥」就是由他這熬粥畫塊的故事而來。

范仲淹就這樣日復一日，苦讀數年，工夫不負有心人，終於在二十七歲時金榜題名，考中進士；正因為他有這樣的經歷，才能寫出「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」這樣千古傳誦的佳句。

在我的人生經歷中，印象最深的一次吃粥經驗，當數在抗日戰爭時所發生的。當時日軍侵略，我家在逃難途中，母親用僅有的一點米熬成一鍋薄粥湯充饑。我那時年幼不懂事，哭著不要吃，媽媽含著熱淚，把僅有的一點米粒撈出來給我吃，爸媽和妹妹只能喝粥湯。此事已過了八十多年，爸媽也早已過世，可是人雖走茶未涼，每當想起此事，我總熱淚盈眶，真對不起艱苦哺育我的雙親，現在再也無法報答養育之恩。

過去人們吃粥是為了活著，能夠天天吃到清香的白米粥就很不錯了。現在卻不一樣，人們常常變著花樣吃粥，熱天吃清涼的綠豆粥；冷天吃熱補的赤豆紅棗糯米粥；逢到時令可吃南瓜粥、芋艿粥、臘八粥；進補可吃百合粥、銀耳粥；享受美味可吃海鮮粥、蝦仁粥、皮蛋瘦肉粥、玉米干貝粥。

吃粥是一件生活小事，但是我們也可從中也看到世事變遷與人生變化。過去吃粥是為活命度日、填飽肚子；現在吃粥是為保健養生、享受生活，兩者不可同日而語。