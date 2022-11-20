《老物件情懷》拼布的慈悲祝福

當代華人悼念拼布，寫著「世界大同」、「福祿壽」的祝福。

新冠病毒大瘟疫流行還沒完全停止，紀念上世紀瘟疫的「愛滋紀念拼布大展」（AIDS AND MEMORIAL QUILT）近期在舊金山展出。前去觀賞，其中華人 的悼念拼布，蘊含走過漫長歲月的包容理解和祝福，流露的療傷與慈悲，令人印象深刻。

因為是三十五周年紀念展，所以挑選了三百五十塊拼布，它們平鋪在金門公園的羅賓威廉 斯草坪上，旁有小坡可俯看，也可直視。為了保護草地，碧綠廣濶草坪上鋪了黑色塑料墊底，看來竟像是悼亡常用的黑布。陽光下，微帶涼意的海風，徐徐吹拂過色彩閃耀的布料，除了對藝術創作的讚賞目光外，風中還充滿默哀氣息。

這幅景象，讓我不禁憶起一九八○年代剛來美國不久，就碰上令人一頭霧水的愛滋病大爆發，當時只略知與同性接觸有關，視其為世紀重疫災難。初始，醫界尚未研發出藥物治療，大眾對此病了解更少，因此人心惶惶。社會對同志關係仍相當爭議，更對染病者排斥和歧視 ，後來雖然可以醫治，但至今幾十年來病毒未止，全球已有三千多萬人死於愛滋。

八○年代後期，有關組織及個人群體積極推動，發展出「呼喚我的名字」的社區藝術，之所以如此命名，是因為有些人因病自我流放而不知所終，有些人或相關者當時顧忌社會觀感，不願公開死因。有識之士希望以藝術的調和力量，改變社會看法，多年已發展為全世界最大型、壯麗的追思活動，反映瘟疫是磨難，更是心靈的試煉。

展覽請多名原創者將逝者的名字，襯以追憶物件或藝術圖像縫成小幅，然後再由拼圖者挑選適合的藝術品味、象徵意義，將其中若干小幅縫製成一條大幅。大幅拼布襯底尺寸相同，視覺上，使得紀念品整齊而有秩序，並再創另一種美感元素，納入拼貼。少數巨型大幅是由兩大幅或四大幅拼成，無論尺寸如何，創製用意都在凸顯它們是有血有肉、真實的人間名冊。

當天的三百五十面拼圖，比起愛滋拼布三十多年的累積，只是區區小數。但能想像原生縫製者含著愛，從蘊釀構圖，到選擇材料和顏色及混合媒質，再到拿起針線，一步步完成這條愛的拼布，一點一滴產生了平撫病症悲劇的神奇力量。

中國人傳統悼念方式之一是書寫輓聯，而西方拼布多了色彩和實體小物；觸感也是拼布的特殊魅力，布質柔軟，擁著它哭泣，喃喃自語，都能夠撫慰情緒。

在展出的拼布中，有些上面有華文名字或是英譯華名、生歿年月，並不避諱其隱私被公開，這是一種極簡的訃聞公告。華人對愛滋和同性關係相對保守的反應，隨著時代主客觀因素移轉，漸漸由理解到寬容，再到努力面對。

由死者的個人資料，展現一個人真實的歴史資料，直白的說，銘記他們存在過、活過，生命並沒有因染疫而見不得人，他們更不只是社會統計數字而已。當今有些人放棄墓誌與碑銘，以海葬或樹葬飄然瀟灑而去，而拼布追思亡者，則由另一個角度維護生命尊嚴。

有的拼布選用緞質布材，似是華人的壽衣，比起西方人常用的「我想念你」、「我愛你」、「我們永遠在一起」……，中文祝福是另一種留言：「世界大同」、「福祿壽」等。華人書者希望逝者在另一個世界，能夠克服病魔、平安長壽、生活美滿，有一段新的人生；或是藉拼布連結同情和同理心，讓病患親友不再獨自哀悼，全球一家溫暖共生。

拼布是美國最生活化的平價物資，起源於南方婦女惜物節儉，利用碎片或剩餘的布料製成床單床罩，後來延用到桌罩、被罩、椅罩，乃至成為裱框裝飾藝術品。從民間走向藝術殿堂，再到慈悲的療傷物件，始終可以隨時、隨意、隨手製造，將懸念具體呈現，更成了用來追念因為瘟疫離世的人們。