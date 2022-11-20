報載馬里蘭州一名三十三歲的女網紅，無意間在陌生人的墓碑上看到刻有簡單的擠花餅乾（spritz cookies）食譜 ，抄回去如法炮製出「好吃的要死」的餅乾，獲得四百五十萬人次按讚。

不禁想起年輕的曼德拉，當年也是看到一篇墓誌銘，從中得到改變南非甚至整個世界的靈感。那是英國 威斯特敏斯大教堂一個無名氏的墓碑文：「當我年輕時，夢想改變世界，如今行將就木，我突然意識到，如果一開始，我僅僅去改變自己，以身作則，或許可能改變我的家庭、國家、乃至全世界。」正如古訓所言：「修身、齊家、治國，而後平天下。」

自從先父二○○一年安葬在長島 Pinelawn墓園之後，每年我們總會去好幾次。我瀏覽附近的碑文：「不要為我哭泣，我不在這兒，我沒死。」就像著名的布道家葛理翰牧師（William Franklin Graham）曾經說過：「當你聽人說我死時，不要相信，我沒死，只是搬家了。」葛理翰妻子的墓碑文則是：「上帝在我身上的施工已畢。」

下面的碑文就顯出亡者的無奈了：「我來，沒人跟我商量，我走，也沒經過我同意」、「死神毫無預警就把我帶走，昨晚我還好好的，早上就死了。」

碑文也顯示美國人的幽默，像是：「要命，這兒真暗」、「我不會回來了」、「輪迴後，我還會回來，別動我的東西」、「小單人臥房出租，附近鄰居死寂」「這裡躺著愛妻，我跟她道別，她從此安息，我也是」、「還是死的，謝謝來查」、「葬禮上，我要你們給我辦個煎蛋捲酒吧，寫個牌子『很好的悼念（good mourning）』，讓我可以含笑九泉。」

也有碑文看出死因：「火車把我心不在焉的叔叔輾成片段（rest in pieces）」、「他過馬路時忘了看兩邊」、「他沒踩煞車，踩成油門。」

下面是標明身分的碑文：「牙醫躺在他此生要補的最大的蛀牙洞裡」、「這裡躺著一個懶惰的流浪漢，如你所望，再也不必搬了。」高爾夫球手的碑文：「這球進洞，卻拿不到獎杯」；音樂家乾脆刻個休止符。

自從年逾花甲後，同儕凋零時有所聞，最近大學教會群組，還有人因為連續參加幾個追思禮拜，而討論輪到自己時，會選什麼詩歌？希望墓誌銘怎麼寫？往者已矣，來者可追，只望自己風燭殘年盡量與人為善、謹言慎行，做個不討人嫌的老人。