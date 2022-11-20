七、八年前，曾是學生的大衛帶全家來加州 旅遊，我邀請他們到家裡做客。大衛曾在香港和中國大陸遊學六、七年，專修中文，年近三十才回美國念碩士。大衛在校時愛上了日本同學雅子，之後兩人結婚，育有一個兒子；碩士畢業後，他在美國教育部 資助的K-12中文專案任職。

跟大衛一家人打過招呼後，大衛開始用中文跟我交談，我考慮到這樣對雅子不禮貌，便改口英文。大衛說：「不用不用，我們只管說中文，兒子會翻譯的。」我看看他五歲的兒子，像個小紳士，不吵不鬧，端端正正坐在媽媽身邊，穿著藍白色運動鞋的腳離地面一大截。我們繼續說話，果不其然，小翻譯用日語轉告雅子。雅子用日語跟我寒暄了幾句，小翻譯又為我譯成中文，雖然不是逐字逐句，大概的意思卻轉達得非常清楚。

我不免好奇，大衛和雅子都會說英文，為何要繞個彎溝通呢？ 眼看他們夫婦一本正經，一個說中文，一個說日文，也不便多問；倒是五歲的孩子負責為父母翻譯，看著相當有趣。過了一會兒，小翻譯坐不住了，跳下椅子，在房間裡東張西望；雅子怕他闖禍，帶他去了花園，我這才有機會問大衛。

原來，夫妻倆在孩子出生前就做了規畫，大衛只跟兒子說中文，雅子只跟兒子說日文，夫妻倆用英文交流時，盡量避開孩子。他們的計畫是培養孩子同時學會兩種語言，見到父母「條件反射」，為他倆翻譯，頗似俄國心理學家伊凡‧帕夫洛夫的研究，餵狗時搖搖小鈴鐺，以後狗一聽到鈴聲便以為要進食了，哪怕沒有食物，唾沫也會流出來。

這個計畫說來容易做來難，大衛平時灑脫不羈，有時候英文脫口而出。幸虧雅子一絲不苟、堅韌不拔，在她的言傳身教下，大衛努力克服不拘小節的行事習慣，終於能堅持跟兒子說中文了。兒子兩、三歲時，「條件反射」成功了，跟母親交談說日文，跟父親交談說中文，父母在一起時，自覺充當翻譯。我見到孩子時，他已是小有資歷的口譯員了，大衛特意提醒我只說中文，孩子自然而然為雅子譯成日文。

這些年跟大衛一直保持聯繫，據說孩子進了幼兒稚園後，英文突飛猛進，回家來免不了跟父母說英文，但是父母堅持偽裝，逼著他繼續分別用中文和日文交談。努力沒有白費，現在孩子能輕鬆駕馭三種語言，雖然早已看破了父母無法溝通的「騙局」，但是條件反射，父母用兩種語言各說各話的時候，下意識地就替他們翻譯。

大衛奇特的家庭背景，或許是他堅持要兒子學外語的原因。大衛的母親是美國白人，父親是出生在伊拉克的猶太人；母親年輕時樂於探險，在非洲的馬利遇到父親，在當地結婚，生了三個孩子，後來父母離異，母親帶著孩子回來美國。

三個孩子繼承母親的探險性格，大學畢業後，大衛去中國遊學；大衛的哥哥迷上中文、日文和中醫，成了針灸師；大衛的姊姊追隨母親的腳步，去北非的突尼西亞獵奇，結果嫁給突尼西亞人，入了伊斯蘭教，是四個孩子的母親。至於大衛的父親，跟一名台灣太太組成新家庭，在新加坡 經營一家墨西哥餐廳。文化如此多元的一家人，出了個小翻譯，似乎也合情合理。