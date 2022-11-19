《老物件情懷》集郵情懷

Snoopy郵票。

我從小到大都有集郵的習慣，不是特地去收集，隨性隨緣，想到就去郵局看看最近出了什麼新圖樣。每一枚美麗的郵票後面，都可以有一個動人的故事，貼上郵票寄出的信件，也可以充滿期待。

前陣子看到新聞，郵局要發行新郵票，以Snoopy為圖案主角，我們曾伴隨著孩子們成長看過Charlie Brown的卡通片，大概都知道那一批「花生幫」的男孩女孩趣事。有一天去郵局辦事，隨口問說：「有Snoopy郵票嗎？」對方回答：「還沒有發行上市呢！」

過了幾周，出了一趟遠門回來，去郵局又想到新聞說明年郵票要漲價了，心想多買一些永遠可用的郵票。我問說：「郵票要漲到六十分錢一張了，有沒有Snoopy郵票啊？多買幾張放著吧！」他說剛剛把最後兩張賣掉了，願意幫我問問看。

我說明年初郵票要漲到六十三分錢，現在多買一點，他說現在已是六十分錢，從去年的五十五分錢漲到今年的六十分錢，還要漲，美國政府真是的。這下輪到我張口結舌，經費不足才要漲價，員工才能保住飯碗。他跑去後頭找看看有沒有Snoopy郵票，還好旁邊的同事給出最後一套（有二十張），我想我大概也捨不得使用。

記得四十年前剛來美國時，平信郵資二十一分一張，現在都快要三倍了。當年有一個大學同學比我晚一年來本校就讀研究所，我教他把支票 放進信封貼上郵票寄出即可，他很緊張地問說：「這樣做不會弄丟嗎？」我回答說：「大家都是這樣付帳單的。」曾幾何時，大家變成常在網站上或是用App 應用軟體付款，我如果要寄掛號信還是得上郵局，郵票仍讓我念念不忘。我念念不忘。