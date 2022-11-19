十九世紀的李維牛仔褲

最近在一個拍賣會上，一條在新墨西哥州廢棄煤礦中所發現的李維（Levi Strauss）一八八○年代老舊牛仔褲，居然被人以七萬五千美元買走。

這個消息轟動一時，更令人矚目的還不是這條又舊又髒的牛仔褲如此值錢，而是廠家縫在背後褪色褲口袋上、李維品牌商標上的一行文字，上面寫的是「唯一由白種人製造的成衣」。熟悉李維牛仔褲的人，都知道他們在後右方褲頭上，縫有一個大大的品牌標籤，上面除了廠家名稱和商標圖案，還有褲子本身的品牌號碼、腰圍和腿長的尺碼。

然而這條老舊的牛仔褲口袋上，卻多了一行字，特為加強標明它是「唯一由白種人縫製的」，原來這行文字有一段歧視華人 的背景。李維牛仔衣褲製造廠是於一八五三年在舊金山 由德裔美國人李維．史特拉斯（也是公司名稱）創立的，當時正是美國西部淘金全盛時期，這種又牢固又合身的平民化深藍色牛仔褲，非常受勞工 大眾歡迎。

一八七○年代美國經濟大蕭條，又面臨大量廉價華人移民勞工對美國人就業的負面影響。受到全國大眾輿論的壓力，一八八二年美國國會通過了一個「排華法案」（Chinese Exclusion Act）。當時在舊金山的李維總公司基於社會壓力，辭退並不再聘用價廉物美的華人勞工，以迎合一般社會大眾消費者，並且在衣服的標籤上特別註明「The only kind made by white labor」。

這是現今在提倡民權、種族平等的社會，李維公司極力要避免被提到、不願再被矚目的不光榮汙點。但是歷史就是事實，美國著名寫作家也是諾貝爾文學得獎人威廉．福克納（William Faulkner），就曾說過一段非常有哲理的金句，那就是：「過去並沒有死，它甚至於也沒有過去。」（The past isn’t dead, it isn’t even pass.）

一八八二年的排華法案，讓華人受到不公平待遇長達十年，餘波的影響至今還有跡可尋；這次由於新冠病毒來源的報導，以致一般美國人對華人的反感，又再度掀起。新聞報導在紐約地鐵站等車的華人，無緣無故、毫無理由被人推下車站，或被惡劣暴打以致重傷，此類新聞時有所聞，相似的情況至今還在上演。

中國人常說風水輪流轉，美國成立之初的解放黑奴運動，兩百年後，為什麼還有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的事件發生？這和美國立國之初的情況又改變了多少？福克納先生的哲理，非常值得大家深思檢討。