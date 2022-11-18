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《老物件情懷》美國製的燙衣板

文、圖／梁蘭蓁
美國製造的燙衣板。
美國製造的燙衣板。

美國大部分的日用消費品都是由外國進口，我記得以前有標註美國製造的，一定是品質保證的好東西。曾幾何時，衣服鞋子、鍋碗瓢盆，小到手機大到電腦電視全是中國製造，想要在家裡找到美國製造的東西還真不容易。

最近我洗了一件襯衫，烘乾時忘了及時取出，拿出來時已經皺巴巴，只好燙一下才可以穿。當我把好久沒有用的燙衣板拿出來時，才驚訝地發現燙衣板竟然是美國製造，高齡已有五十多歲了。

剛來美國時，沒有免燙的布料，男生的襯衫都要燙過才能穿，那時候先生在當研究所的助教，需要衣著整齊，我每周都得替他燙襯衫。

當時我們住在學生宿舍裡，沒有燙衣板，我是把毛巾鋪在床單上，在床上給先生燙衣服的。

後來洋乾媽來看我們，發現我們沒有燙衣板，下次回洋娘家時，洋乾媽就送了一個全新的燙衣板給我。先生畢業後進入航太公司，更是需要衣冠筆挺，燙衣服已經是我每周都得做的苦差事了。過了幾年，市面上開始有免燙的襯衫，我好高興，終於不必再燙襯衫了。

這個燙衣板跟著我們一路搬到加州，放在壁櫃裡，好久不用一次。看到它，想起年輕時一面流著汗、一面替先生燙襯衫的情景，一晃眼，一輩子就這樣過去了。

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