一九六○年代末，我下鄉初期住在老鄉家，房東 四十歲出頭、圓臉但兩腮深陷、兩眼炯炯有神、個頭偏高、瘦骨嶙峋，常年辛勞，累得直不起腰，屯子裡的人叫他「老彎腰」。夏天時，他從來不穿鞋，雨天泥濘滿腳都是泥巴，用鐮刀刮刮腳底就上炕睡覺；冬天時一條高腰大褲襠黑棉褲、一件黑棉襖，沒有襯衣襯褲；為了保暖，他用繩子綁上褲腳，腰間繫一根繩子。

老彎腰話不多，臉上總是籠罩著一層愁雲慘霧，整天為一家十口人的生計操勞，一年三百六十五天，一天工也不耽誤，收工後忙著養家禽、兔子。即便這樣一天到晚忙裡忙外，全家人也只能勉強維持生活，到了青黃不接的季節，只有靠土豆和野菜餬口活命。

有一年，生產隊病死了一匹馬，隊裡在屯子外面挖了坑，準備深埋；由於馬身太大不能整體起運，只好將屍體支解成幾塊。操刀者如同庖丁解牛，在眾人的圍觀下，一會兒工夫就將一匹馬分解成幾大塊。

老彎腰邊看邊鄭重其事地說：「唉呀！這病馬肉可不能吃呀！」有人隨聲附和說道：「這哪能吃呀？吃了要出人命的。」接著，更多人七嘴八舌地說這肉不能吃，人們便將幾大塊馬屍裝車運去埋了。

晚上天剛黑，我聽到老彎腰家裡那邊有人小聲說話和拿鐵鍬的聲音，接著開門出去了；大約一小時後，聽見有人回來，動靜挺大，像是把什麼沉重的東西放到柴禾上。第二天才知道，昨晚天黑後，那些參與和圍觀支解病馬屍體的人，不約而同地拿著工具去挖馬肉，白天說的那些話完全是怕別人也來挖馬肉，每個人的想法都一樣，不知道當時大家碰面時，是怎樣的情景？這件事既可笑又可悲，那些農民太可憐了。看到老彎腰一家老小歡歡喜喜地吃馬肉，心裡很不好受，鼻子直發酸。