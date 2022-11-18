爸爸常問我：「要是那天不先揹妳，我先拿行李怎麼辦？」

那天是民國三十八年（西元一九四九）十月，在廣州碼頭時，我坐在行李上，看著爸爸抱著三弟，媽媽拉著另外兩個弟弟往海張號趕路。遠處的倉庫爆炸起火，一瞬間冒出兩個人想搬我家的行李，爸爸正好跑回來，二話不說，揹著我急走，行李即刻被人搶光。此時上船的梯子被擠斷，落水的和岸上的人，尖叫哀嚎聲混成一片，船的鳴笛又一聲聲催促著，後來我們終於擠上船了。

一家人就在船上暫時安頓下來，此後幾天，我和媽媽躺在爸爸的軍棉大衣上，媽媽嚴重暈船，我大腿窩的膿包破了，流出的膿汁把褲子漿硬了才被媽媽發現。我們吃的是媽媽布包裡的薄餅，沒有水喝，當餅快沒了時，爸爸就拿銀元去跟船員交換葡萄乾和罐頭，並往我嘴裡硬塞。

當時我燒得昏沉，不覺得艙邊屎尿味臭，媽媽帶著弟弟也和大家一樣，除了睡覺下船艙，多半都待在甲板上，爸爸後來也抱我到甲板透氣。偌大的甲板坐滿了人，媽媽對爸爸說：「剛才有人跳海，聽說五天來已是第三個，多是親人沒來得及上船，或中途被擠下水，還有的是餓得受不了的人。」

船終於到台灣了，卻停泊在外海等候上級指示靠岸。這時船欄邊有些人，從挨近的小船那裡，利用吊籃賣香蕉。我們在高雄港上岸後，為等火車，零零落落的各家又在倉庫邊席地夜宿，當時香蕉是我們唯一的食物。

後來我家終於分派到台中市民權路五十九號，一棟日式六十幾坪連半樓的住屋，這裡總共住進了十一戶老少，連榻榻米靠牆放被子的隔間，都有分配住戶。我們家被分在一進拉門靠右前方的位置，爸爸雖然買了竹床，卻另從外面找來一個新的水泥垃圾箱，箱口朝下後，再墊個木箱給我當床。

廚房不夠用，水更是省著用，碰上雨天，各家急忙擺上大大小小的臉盆接雨水。買了爐子沿著屋簷邊起火煮飯，廢水和汙物就順手倒入爐前的水溝，甚至小孩要大小便，就直接腳跨水溝解決。從早晨到門口叫賣的發糕，到綠川街各家小吃和夜市，媽媽都拿洋磁缸買回來給我吃；可惜我因為發燒，餵下肚的東西，滋味一點都不記得。弟弟們眼睜睜看著卻沒得吃，媽媽更是連一口也捨不得品嘗。

因為我的病在廣州就被診斷是骨結核，所以媽媽每天揹我去台中醫院換藥。從家裡開始行走，要經過自由路、市府路才到三民路的醫院，中間會休息一到兩次；一方面是媽媽累，另一方面是我伏在媽媽背上越走越往下滑，必須在別人家的石欄台上頂一頂。

記得有一次，剛出台中醫院院門石階，媽媽就跌倒了，她直接趴在地上，被震落下地的我痛得哇哇叫。媽媽想蹲著揹我站起來，但體力根本支撐不住，圍觀的人很多，可惜沒人伸出援手。媽媽含著淚一試再試，最後總算硬撐著站了起來，趕緊揹著我往回家的方向走。

住在民權路五十九號，臥虎藏龍，各家除了睡覺放下床帳區分裡外，生活多會互相關照。燒焦炭的爐子很難起火，不是把燒紅的焦炭分往其他爐子做火引，或乾脆接上別家火爐繼續做飯。至於媽媽揹我去看病，臨走也不用請託，弟弟們自然就由鄰家的媽媽們輪流關照。

由於我的原始病灶在腰椎，只能平躺，一動就痛，所以爸爸給我一個小鏡子放在胸口，想看外面就斜著鏡子看。那時最常看的是吳媽媽家的小子小毛耍戲台大刀，還有劉家的大兒子蹲靠在我的垃圾箱看連環圖，他邊看邊講，我用鏡子跟著看。不過後來劉家的大兒子進出門雖然都從我床邊經過，卻不敢停下；有一天他終於小聲地告訴我，他媽媽說我會傳染給別人。因為同一理由，爸爸託了朋友把兩個弟弟送入台中育幼院。

育幼院離家並不遠，媽媽每次看兩個弟弟回來，都難過到不說話，可想在那講台語的年頭，弟弟們像兩個黑人 掉入白人窩，另類得不得了。

逃難，家當是丟了，但各家細軟卻都沒少帶，男人們移居不同據點等整編，持家的女人，日常開銷就變賣金子。我們家的錢都花在給我治病上，而我的病像無底洞，身體像山岩，總有兩三處打石縫中日夜不停地流淌著黃泉水；凡是探聽到南南北北治結核病的，爸爸總會揹我搭車到處去求醫。

那時只知道病源，但欠對症的藥，加上時間也拖久了，醫生不主張做脊椎手術 的積極性治療，只建議打石膏，慢慢等等看。而我雖然才七歲，出入醫院的次數多，加上真的很痛，不知怎麼搞的，在高燒的囈語中會喊：「讓我死吧！」媽媽不敢叫醒我、又怕我吵醒別人，便想著有個信仰或許對我比較好，於是轉往天主教的惠華醫院求診。

修女第一次給我換藥時，好奇我的裙子下面並沒有穿褲子。祁院長可憐我們，不但不收費，周六還留我住下，由一名史修女照顧我；她併了診斷室的沙發抱我去睡，幫我掖緊被子，臨去還會親我的前額、教我畫十字，跟我講耶穌被釘在十字架上、也是很痛的故事。

後來我喝了來自法國的露德聖水，也沒起色，於是聖誕節 包神父給我領洗，以便直奔天堂享福。那天史修女給我穿件袖子很長的歐美救濟大衣，腳上有修女做的鏽花鞋，兩名修女坐上三輪車，我斜躺在她們腿上被送回家。

等到第三年年初，才有治療結核病的藥，媽媽每買一粒玻璃管裝的藥，就賣掉一個戒指；另一方面卻也藥到病除，流膿的傷口雖沒癒合，倒不痛能坐了，長滿癩痢頭的弟弟也接回家了。為了教規，周五不吃肉，崔伯伯跟我講小和尚只吃蘿蔔不吃肉的故事，當我扶著門走到騎樓，擺菸攤的吳伯伯會跟我講聶小倩的聊齋故事，我也會幫吳媽媽剝蠶豆皮去賣。

後來民權路五十九號裡的住戶，有人分發至新單位、有人為了小孩打架、大人護短而生悶氣去買房子，一戶一戶慢慢地搬走。

我也終於會走了，有一次和弟弟走到大同國小，和別的小孩為了搶蹺蹺板，他們搶不過我們，就大聲指著我，罵我「掰咖」（台語「跛腳」之意），於是雙方打起來。回到家不久，對方帶家長凶巴巴地找上門，語言不通，媽媽盡賠不是，人走後，媽媽又把弟弟打一頓。

「掰咖」是我學的第一句方言，如今我能以台語與人溝通，也健康地升格為人師、人母。記下這段病史，感念一些人，感念環境的孕育，使我的命運開低走高。