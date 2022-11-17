《老物件情懷》手工紙編鞋

彩色紙編半高統鞋。

記得小學四年級的時候，我們村子由外地搬來了一家編竹簍的小廠商。廠房用幾根粗木支撐著，除了屋頂加蓋茅草外，四面無窗無門，家屋前的空地就成了編竹簍的工地。

只知道這戶新搬來的老闆，除了夫妻及兩個小女兒，沒見到帶來任何員工，店是要如何開起來？大家看不出端倪，只靜靜地觀察。

後來運來了薄片竹子及竹簍基座模型，按件計酬找來附近家庭主婦代工，這新興的產業在鄉里是大新聞。當時把編好的竹簍賣去恆春，用來裝洋蔥或木炭，再以貨車運送至台灣的中、北部出售。

當時的我，看著別人編竹簍很好奇也感興趣，自己也手癢編了幾個。因人工短缺，加上我們村子沒種竹，材料供應來源費時曠日，工廠三年後經營不善被迫收工，我剛剛萌芽編竹簍的興趣戛然而止，自己感到非常惋惜。

後來上學了，也忘了此事。來美國多年後，朋友送給我一雙彩色紙編半高統鞋，又喚醒記憶中編竹簍的片斷。這雙紙編半高統鞋高三點五吋、鞋長四吋、鞋寬三吋，以米色為主，穿插一些其他顏色。第一眼直覺上是一雙很不尋常的藤鞋，仔細瞧用手觸摸才知是一雙紙編鞋，小而靈巧可愛極了，令人愛不釋手。

欣賞著這雙紙鞋工藝品，質感平滑，鞋中心綴著緞帶並繫上會發聲的小鈴鐺，一搖動會發出清脆的響聲。

手工編織往住想到的是用竹條或者藤條等材料做成各種器皿，供日常中使用。紙編織取材簡單方便，且輕盈又容易固定和定型，利用廢棄的幾張光滑廣告彩色紙，搓成小紙棒再加入長細鐵絲，縱橫相叉交織穿梭其間，就可完成一雙漂亮的紙鞋、籃子，或者壁畫、花朵等裝飾品。

如果看過藝術家Gunjan Aylawadi利用各種顏色的紙條，編織出錯綜複雜的圖案和形狀，一定會覺得跟一般人的編織作品不同。大多是平面的作品，慢慢地從二維的平面編織，逐漸轉為三維的幾何雕塑 ，打破人們對紙張柔軟易皺易破的刻板印象。

看著自己完成的紙編織會有很大的成就感，可裝飾自家點綴品或餽贈親友，是增進友誼最有意義的小禮物。在倡導綠色環保的今天，希望廢物利用能讓越來越多人喜愛。