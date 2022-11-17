有幾個美麗的資深美女，風格各異，讓我印象深刻。

一個是中國藝人劉曉慶，她曾是湖南花鼓戲演員，後來去演電影 。初入演藝圈時，她在一九七○年代的電影「小花」中扮演一名農村女青年，當時她與角色形象、年齡接近，是本色出演；而在後來的演出中，她扮演的角色則形象變化不定，年齡跨度很大。

曾在「世界周刊」上見到化妝師毛戈平發表兩張劉曉慶五十歲的定妝照，一張是扮演十幾歲的少女武媚娘，一張是扮演「水滸傳」中二十幾歲的孫二娘。前者尚可依稀辨認出是劉曉慶，後者則臉型尖削，判若兩人。我暗暗讚嘆，毛戈平果然身手不凡，化妝術竟可易容變相、返老還童。

後來在網路上看到劉曉慶發布自己的近照，並說從未整容，又吃了一驚。真是不可思議，六十歲的劉曉慶竟比二十歲的劉曉慶還要年輕，豐滿變清秀，平添俏麗。

另一個讓我印象深刻的女明星，則是越劇演員何賽飛。在一部二十多年前的電視劇「孝莊祕史」中，我第一次看到何賽飛，她扮演皇妃海蘭珠，美得令人一見難忘。那時候並沒有修圖，也不像是化妝效果，她是真實的天然美，含蓄婉約的江南麗人。

劇中有一段情節，有層次地表達出何賽飛的美。皇上寵愛海蘭珠，輕擁、挨坐、親暱、賜名、賜宮名、直到賜高於貴妃的名位。這名美人始終不卑不亢、不拒不迎、低頭不語，當她終於轉臉與皇上對視片刻，欲言又止，復又回頭若有所思，杏眼流波，桃腮飛紅，楚楚動人。作曲人張宏光為此片段的配樂俏皮可愛，愉悅怡情；後來見到何賽飛的近照，當年風韻猶存。

還有一個不是演員，是日前在購物時偶遇的。還沒有走近櫃台，一名樸素女子的身影就吸引了我的目光。女人也愛看美人，我放慢腳步，遠遠駐足欣賞，還因為忘了帶手機 而不能留下她的倩影而感到遺憾。

我無法看見她正面的容貌，從側面看，約五十歲左右，不施脂粉，鼻尖上架著一副花鏡，顯出一種知性的優雅。銀灰色的頭髮鬆鬆地盤起，散髮輕落鬢邊，有推衣攬鏡的嬌慵之態。她身高約為一米六左右，購物人群中穿高跟鞋的人很少見，她卻穿著一雙棕色皮高跟鞋。她在取藥處窗口，半立半倚，一手拿藥方，一手拿電話，一顰一笑，端莊秀美，景自天成。

聽到她說的是韓語，只是說話速度比較快，我以為應該再慢些，才符合她的氣質。我本想調整角度，再仔細端詳。無奈窗口裡年輕漂亮的女業務員三番兩次向我微笑打招呼說：「May I help you（我能為妳做些什麼）？」我只得訕訕離去。

鄰家小姑娘似盛開的鮮花，可是在她的年紀，我們從來沒有盛開過，那時候我們正在浩劫的苦海中浮沉。

女人四十一枝花，現在我們也只剩半枝了，但我們溫文爾雅、善解人意、知曉風情、風清雲淡，不能是嬌艷的牡丹，再不能是灼灼的桃花；但我們可以是優雅的水仙，雍容的玉蘭，賞心悅目又幽香。