暑假一開始，中國留學生 會長就挨家挨戶探訪，要求參加傳統中國風的排練，每一個女生都被指定穿上古裝，介紹一個朝代，最後還得跳一支扇子舞。不過是兩、三分鐘的節目，卻得付出幾十個小時的排練，儘管有些人本身就有舞蹈底子，仍得背誦中英文台詞，真不是一件輕鬆的事。

留學生的日子，是在搶時間完成學業，當時的我和幾個朋友合租在山邊上的小白宮 ，不僅白天得參加暑修補課，還得預備研究所的考試。聖地牙哥 的夏季，海風吹散酷暑，不急不徐地把夜裡的溫度調和得妥切；但是初到異鄉，新鮮感混在鄉愁裡，再加上功課的壓力，形成了數不盡的綿羊，擋住了枕頭山，總是難以成眠。

在有限的精力之下，心不在焉忘詞、跳錯舞步都屬常態。我扮演珍妃，同時得介紹清朝的服飾，排練時，卻總是走錯了場；有時搶在楊貴妃之前出場，有時跟著漢代的美女一起上陣，不僅穿越了朝代，還攪亂了練習，會長在一旁急得直跺腳。

好不容易練完了舞步和台詞，才意識到行頭還沒準備好，看似寬鬆的旗服，仍得配上沉重的頭冠，再添上花盆底的旗鞋。根據高原的「乾隆韻事」，旗服配件充分展現出婀娜多姿的體態，在我身上卻似千斤重的枷鎖，寸步難行。

會長苦口婆心地勸慰大家：「留學生是唯一能把中國風傳播給外國友人的橋梁，這是捍衛文化的機會。」一語激起了異鄉遊子的情懷，我們成了任重道遠的文化大使，自動加長了練習時間，小白宮不熄燈，認真吹起了陣陣中國風。

聖地牙哥原本是海軍基地，不少退役的軍人都在這兒安享晚年，有些回校修課，有些客串講師；他們到過軟紅十丈的上海，也曾在滇緬公路上運送物資。暑期在餐廳打工時我順便發了「中國風」的傳單，抽空陪他們緬懷那一片秋海棠上的歲月。

偶爾我也會碰上一些進修老師，裘蒂就是其中之一，她回校修教育心理學，聊了幾回，竟然成了莫逆之交。她熱心地帶我去參觀聖地牙哥的文化古蹟和海軍博物館，甚至把我介紹給她的家人。

裘蒂的父親有一半猶太血統，二戰時在中國經營一些茶行生意，他們所知道的中國比我的年紀還大了一輪。裘蒂的姑姑在南京住過一陣子，拿著泛黃的相片向我介紹了梧桐大道和中山陵，帶著我一步步走進父親口述的故都。有一天晚上，裘蒂的家人們湊了一桌，教我打猶太麻將，嘩啦啦的洗牌聲把月夜罩上了中華國粹，渾然忘了「身在異鄉為異客」。

我們的節目正式推出的那天早上，裘蒂到小白宮來幫忙，她送我們去公園集合和預演，對我們這支隊伍讚賞有加，拿起相機不停地拍攝，在她的鏡頭下，所有的服飾成了藝術品。我藉機向裘蒂解釋朝代的交替，她聽得津津有味，笑著說：「比起你們國家，我們只是牙牙學語的嬰兒，上了台千萬別緊張，當我們是什麼都不懂的孩子。」

「中國風」吸引了不少人士觀看，聖地牙哥的政治名流和議員都出席了。市長上台歡迎這群來自福爾摩沙的年輕舞者，忽然，身後有人在竊竊私語：「他們不是來自中國嗎？」一九四九年那樣生離死別的震盪，竟在歷史的洪流中被淡忘了。

心中驀然升起陣陣感慨，隨著悠揚樂聲，不由自主地飄向金陵古都，我踮起腳想看一眼那父親念念不忘的鼓樓，伸長了手臂去找尋老家門口的環扣。

這大概是我跳得最投入的一次，裘蒂領著一家人在台下不停地揮手鼓掌，會長也露出了難得的笑容，我們這支臨時湊成的隊伍，總算圓滿完全了任務。

褪去了那沉重的旗服和頭冠，我只是一個從福爾摩沙來的平凡學生，這是我抵達新大陸的第一個暑假；不經意地背負了一個看似沉重的擔子，卻因它而結織了許多異國朋友，豐富了原本單調的求學生活。

海風吹拂著岩岸，浪花忽左忽右地擺盪，而我肩上的重負卻化成一雙羽翼，載我翱翔於異鄉的天空。