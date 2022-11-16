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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

《老照片說故事》懷念童年

文、圖／立青
老上海弄堂生活照。
老上海弄堂生活照。

家附近日前開了一家上海小吃館，聽說小籠包不錯就去嘗鮮。店面不大，收拾得很乾淨，一進門看見牆上有張圖片，吸引我的目光，那是老上海弄堂的生活照。

照片中，一個麵攤老闆正在下麵，鍋裡冒著蒸氣，一張桌子、四把板凳坐了兩個客人，一輛自行車放在角落。不遠處有輛黃包車，車伕正在向路過的婦人拉生意，弄堂口掛著「保善街」的路牌，畫面非常生動，彰顯出質樸無華的百姓尋常生活。

最讓我注意的是圖中牆上的一張香菸海報，寫到「小金鼠牌，菸味好、價錢巧」的字樣，那可是我姨父在蘇州家傳的產業，只聽說過，如今總算見到了，真是格外親切。

姨父全家於對日抗戰勝利後，隨國民政府到台接收南部糖廠，我們家則是在抵台後投奔姨父落腳。

父親前往台北工作，我們兄弟和母親留在姨父家待命，安定後大哥進入初中，開學第一天，全校只有校長和大哥穿皮鞋，第二天只有校長穿鞋了；二哥上小學打著光腳，學得一口流利的台語；我則天天跟著糖廠的小孩玩，光腳並將鞋子掛在脖子上，回家前先到大池塘洗乾淨腳才敢回家。

兩、三個月後，父親已在台北找到房子，母親忙著搬家，哥哥們轉學，我也進了幼稚園，生活慢慢穩定下來。台北雖然繁華進步，但是我卻經常回想起打著光腳走在田埂上、跳上牛車晃蕩、到小溪抓魚和泥鰍、爬到樹上吃芒果桂圓和番石榴，還有跟隨糖廠消防隊用水龍衝落椰子的美好時光。

今年在台灣的姨父過百歲大壽，偏逢疫情難以成行，在此遙祝他老人家福壽康寧。

疫情

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