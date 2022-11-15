我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

《老物件情懷》杭州餐館

文、圖／吳鳴
作者日記本裡夾存的「西湖遊船」和「樓外樓菜館點菜單」。
作者日記本裡夾存的「西湖遊船」和「樓外樓菜館點菜單」。

「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州。」這是宋人林升的名詩「題臨安邸」。我在沒拜訪過杭州之前，便聽去過的友人盛讚西湖有取名絕妙的餐館「樓外樓」和「天外天」，於是在夢想遊覽西湖的同時，也盼望有朝一日能品嘗「山外青山樓外樓」的著名餐館。

一九八四年二月九日，我攜妻帶子乘夜車從上海首訪杭州，當晚入住湖畔的「中華飯店」，這名為「飯店」的大旅館既非餐館，且因春節期間來客寥寥而停了房間供暖。詢問櫃台值班員，對方語帶譏諷地回話說只有「華僑飯店」才開暖氣，無奈之下，只好忍受南方冬季濕冷捱過寒夜。

次日晨起，穿戴棉衣拉開窗簾，驚見夜裡落下一場大雪，猶如返回剛離開不久的東北家鄉。大雪對我而言並不稀奇，但忽見一夜梨花開似的西湖雪景，宛若攤開一卷水墨畫圖，水光雖不怎麼瀲灩，山色空濛雪亦奇，真無愧「濃妝淡抹總相宜」，眼見白雪碧湖的杭州，心情喜悅不已。

當天第一項活動必然是遊西湖，帶著將四歲的兒子踏雪湖邊，小傢伙大叫：「我要坐大船。」於是買四毛錢一人的票登船起航，乘船愜意觀賞如水墨畫般的西湖，忽地掠過一隻黑色水鳥，猶似在杭州創辦國立藝術院的神手畫家林風眠的「西湖蘆葦飛鳥圖」，不禁讚嘆西湖的如詩如畫，名不虛傳。

當日還去「樓外樓」用餐，從日記本裡夾存的「西湖遊船」和「樓外樓菜館點菜單」，可見當年的三菜一湯五兩米飯，合計人民幣五點五七元，「收糧票」五兩，「收款」十元，「找款」欄雖然空白沒寫，當年無小費，餘款如數找回。單子上手寫「三鮮湯」、菜名簡稱「麻付」（麻婆豆腐）、「筍豆」（竹筍蠶豆）、「宮丁」（宮保雞丁），信息簡單明瞭。

遊湖過後，搭旅遊線四號公共汽車到山間的靈隱寺，「杭州園管局」印有彌勒笑佛圖案的門票標價零點一元（一毛錢），當年日記上寫著：「靈隱寺隱在雪的帷幕之中。佛家對山水的鑒賞很出色，所謂『天下名山僧占多』，名山古剎是一對相映成輝的組合，也更有趣。遊完靈隱寺，在『天外天』菜館吃蒸魚和炒筍，人不多，桌椅都是南方傳統帶有雕飾的方形桌配置靠背椅。飲酒賞雪，是古代文人之雅興，當此杭州大雪，心緒安然悠遠。古往今來，多少人在古寺的香火前祈願，又有多少企盼實現了呢？」

杭州稱餐館為「菜館」，保存下來的紅格「天外天菜館點菜單」，手寫菜名「蒸魚」、「麻筍」，收費六點八八元的字跡，畫到「酒類」欄去了。

二○二二年翻閱舊日記簿，記載一九八四年的旅遊往事，三十八年後再撫券觀覽，昔時首訪杭州的眼福和口福，至今記憶猶新。

汽車 旅館 賞雪

上一則

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

下一則

家裡蹲大學

延伸閱讀

丈夫遇襲後首訪 裴洛西：我從未想過出事的會是保羅

丈夫遇襲後首訪 裴洛西：我從未想過出事的會是保羅
德總理首訪北京 德中關係有轉冷跡象

德總理首訪北京 德中關係有轉冷跡象
援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建
筷活林 燒臘滷味獨步新州 十周年店慶 推出特惠套餐

筷活林 燒臘滷味獨步新州 十周年店慶 推出特惠套餐

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

惆悵不已

2022-11-10 01:00

當我老了

2022-11-09 02:00

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已