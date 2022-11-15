《老物件情懷》杭州餐館

作者日記本裡夾存的「西湖遊船」和「樓外樓菜館點菜單」。

「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州。」這是宋人林升的名詩「題臨安邸」。我在沒拜訪過杭州之前，便聽去過的友人盛讚西湖有取名絕妙的餐館「樓外樓」和「天外天」，於是在夢想遊覽西湖的同時，也盼望有朝一日能品嘗「山外青山樓外樓」的著名餐館。

一九八四年二月九日，我攜妻帶子乘夜車從上海首訪杭州，當晚入住湖畔的「中華飯店」，這名為「飯店」的大旅館 既非餐館，且因春節期間來客寥寥而停了房間供暖。詢問櫃台值班員，對方語帶譏諷地回話說只有「華僑飯店」才開暖氣，無奈之下，只好忍受南方冬季濕冷捱過寒夜。

次日晨起，穿戴棉衣拉開窗簾，驚見夜裡落下一場大雪，猶如返回剛離開不久的東北家鄉。大雪對我而言並不稀奇，但忽見一夜梨花開似的西湖雪景，宛若攤開一卷水墨畫圖，水光雖不怎麼瀲灩，山色空濛雪亦奇，真無愧「濃妝淡抹總相宜」，眼見白雪碧湖的杭州，心情喜悅不已。

當天第一項活動必然是遊西湖，帶著將四歲的兒子踏雪湖邊，小傢伙大叫：「我要坐大船。」於是買四毛錢一人的票登船起航，乘船愜意觀賞如水墨畫般的西湖，忽地掠過一隻黑色水鳥，猶似在杭州創辦國立藝術院的神手畫家林風眠的「西湖蘆葦飛鳥圖」，不禁讚嘆西湖的如詩如畫，名不虛傳。

當日還去「樓外樓」用餐，從日記本裡夾存的「西湖遊船」和「樓外樓菜館點菜單」，可見當年的三菜一湯五兩米飯，合計人民幣五點五七元，「收糧票」五兩，「收款」十元，「找款」欄雖然空白沒寫，當年無小費，餘款如數找回。單子上手寫「三鮮湯」、菜名簡稱「麻付」（麻婆豆腐）、「筍豆」（竹筍蠶豆）、「宮丁」（宮保雞丁），信息簡單明瞭。

遊湖過後，搭旅遊線四號公共汽車 到山間的靈隱寺，「杭州園管局」印有彌勒笑佛圖案的門票標價零點一元（一毛錢），當年日記上寫著：「靈隱寺隱在雪的帷幕之中。佛家對山水的鑒賞很出色，所謂『天下名山僧占多』，名山古剎是一對相映成輝的組合，也更有趣。遊完靈隱寺，在『天外天』菜館吃蒸魚和炒筍，人不多，桌椅都是南方傳統帶有雕飾的方形桌配置靠背椅。飲酒賞雪 ，是古代文人之雅興，當此杭州大雪，心緒安然悠遠。古往今來，多少人在古寺的香火前祈願，又有多少企盼實現了呢？」

杭州稱餐館為「菜館」，保存下來的紅格「天外天菜館點菜單」，手寫菜名「蒸魚」、「麻筍」，收費六點八八元的字跡，畫到「酒類」欄去了。

二○二二年翻閱舊日記簿，記載一九八四年的旅遊往事，三十八年後再撫券觀覽，昔時首訪杭州的眼福和口福，至今記憶猶新。