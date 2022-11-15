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為家人剪髮

一笑

日前讀到一篇「為丈夫剪髮」，莞爾之餘，想起自己一家人互相剪髮的故事。

多年前還在讀書時，看到留學生間互相剪髮，老公於是要求我把他的頭髮也「稍微剪短點」，反對無效後，我只好硬著頭皮，開始了生平第一次幫人剪理髮。第二天，一名來自泰國的朋友看到我的作品，大笑不已，立馬送我一套剪髮工具。

有了工具，豈有擱置不用的道理？從此，我的頭髮和家裡小子、小丫頭的頭髮，老公主動承擔了。

但是後來，漸漸長大的小子開始抗拒Mohawk髮型；起先以為他對老爸手藝不滿意，後來才發現，即使送去理髮店剪好出來，也堅持要把髮型改掉。原來那小子迷上了Buzz Cut，並且不管不顧地，每次一定自行用電動推子把自己能搆得著的頭髮全部推平；這下子逼得老媽再度出山，幫忙修理他後脖頸和鬢角。在妹妹的嘲笑聲中，老媽的手藝有了些許的進步，但妹妹的頭髮在老爸的打理下，清湯掛麵了好幾年。

許多年過去，突然平地一聲雷，人人開始居家躲避疫情，疫情初期，去超市都像做賊一樣，拿了就跑，更別提敢去理髮店了。於是擱置已久的理髮工具，扛起了非常時期的新使命。

搬回家裡的兄妹倆，開始頻繁使用理髮工具，每隔一、兩個月，浴室就會響起推子的嗡嗡聲，不一會兒，哥哥喊媽媽的聲音就會響起。不過在老媽看來，也許是天生，也許是以前得到老爹的真傳，妹妹打理起頭髮來有模有樣，和理髮店相比簡直不遑多讓。既然如此，能者多勞嘛，妹妹遂成了全家人的理髮師。

一個周末，老爸要求剪髮，妹妹義不容辭，在樓上浴室開工。哥哥正在和老媽說話，突然妹妹大叫哥哥和媽媽快打911，衝上去一看，老爸居然暈倒了。多虧妹妹眼急手快一把抱住了老爸，幾分鐘後救護車抵達，這時老爸已能自行走下樓來，鎮靜地報告自己沒事；待一切檢查正常後，老媽認定，愛喝幾口小酒的老爸喝多了。救護人員居然私下告訴老媽，八成是突然停止喝酒的緣故。

隨著新冠疫苗的問世和治療藥物的推出，漸漸的，人們對疫情的態度轉向和平共存，長大的鳥兒再度飛了出去；不過每隔一段時間，兄妹總會找機會回家，哥哥有時還會再讓老媽幫忙修理一下頭髮。頑固的老爸，至今依然拒上理髮店，雖口頭要求老媽幫忙剪髮，但頭髮都快能編辮子了，也遲遲不見實際行動。

直到有一天，妹妹回家來，老媽突然福至心靈，剛一開口，只見老爸馬上乖乖坐好，妹妹直接進入工作模式。一個多小時過去了，老媽前去查探，見兩人仍在有說有笑，忙掩門而退。

第二天早上，面目一新的老爸，和老媽正要一起出門，「哎呀！誰給你剪的頭髮？這麼好看。」妹妹在一旁大呼小叫起來，老爸摸著花白的頭髮，得意地笑了。

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