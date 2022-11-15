我是一個園丁，很多年前，有個大律師問我：「你願意教我家的園丁嗎？」我聽了一愣，又覺得新鮮，就樂呵呵答應了。

雇主是當地律師協會的會長，夠精明的，那次跟我簽約僅用五分鐘，只見他豎起食指說：「每星期教一個小時，每次的內容須提前通知我。」真是寸金寸光陰，我爽快回應：「第一個星期，我教怎樣給盆景澆水。」

見到他家的園丁，我又是一愣，竟然是個七十歲出頭的黑人 ，名叫鮑曼，聽覺很差。我先在盆景前為鮑曼示範，先將食指慢慢伸進盆土，如果感覺食指的第一節濕濕的，就不用澆水；如果不覺得濕，就須澆水，直至盆底滴出水為止。

我示範後，鮑曼檢查所有盆景，終於開竅，學到別以為盆土表面乾燥就澆水，也別澆水只澆一半。此後，大律師家裡大大小小盆景，應該沒有爛根的，也不會有枯死的。

第二堂課教修剪玫瑰，我讓鮑曼記住，留下朝外生長的枝條，剪掉朝內生長的枝條。整枝時切口須在芽眼上方，呈四十五度角。

第三堂課教滅螞蟻，我的土方是將蘇打水和白糖按一比一的比例，用溫水拌和後，撒在螞蟻出沒處。

三周後，大律師對我手一擺：「往後的教課內容，不必通知我了。」我和鮑曼越來越親近，向他打聽原先是誰打理庭園？他說：「以前有個園丁，跟著老夫人走了。」再打聽，原來大律師和前妻離婚，園丁和廚師跟著老夫人離開。鮑曼怎麼不跟著老夫人呢？鮑曼說：「老夫人堅持讓我留在這裡，離婚協議書上專門列有這一項。」難道老婦人讓他留下當眼線嗎？我克制自己沒有問。

有一次，鮑曼買來不同品種的番茄秧苗，一堆標籤讓我眼花撩亂，有粉紅大黃蜂、北極光、煙火彈、西黑柿、狐狸女士、俄羅斯 安娜香蕉、傳家寶牛排、酸橙綠沙拉，還有一款稱為「貸款 付清者」。鮑曼為我解釋：「它的培育者將它賣出了大價錢，很快付清了房屋貸款。」我以為大律師喜歡吃自家種的蔬果，就開始教鮑曼種植番茄。

沒過多久，枝繁葉茂，不同姿色的番茄陸續成熟，沒想到來接收的竟是大律師原先雇的園丁；也就是說，鮑曼自作主張替老夫人種了一大塊地的番茄。大律師年輕的新夫人被此事惹惱，大律師奈何不了鮑曼，就遷怒於我，將我提前解雇。可是鮑曼仍和我保持聯繫，庭園裡遇到難題，就打電話給我，我有問必答，只是便宜了大律師。

一晃眼，十幾年過去了，時間來到了今年六月十九日，鮑曼邀請我在華盛頓一家上等餐館見面。我應邀前往，意外地見到了老夫人，她站起來迎接我，和藹地說：「今天是最新的一個聯邦節日，為了紀念美國最後一批奴隸獲得解放的日子。」

接下來，在老婦人的敘述中，我才知道鮑曼的祖父和老夫人的祖父原先是奴隸與奴隸主的關係，後來變成雇工與雇主的關係；鮑曼的祖父獲得自由後，繼續在老夫人的祖父家裡勞動。後來，鮑曼的父親接替老爸，為老夫人的老爸打工，就這樣，鮑曼和老夫人是從小一起長大的。鮑曼年輕時參加韓戰，在戰場上被砲彈的爆炸聲震聾，回國後因耳聾找不到事做，就去老夫人家裡打工。

我聽了很感動，三個人沉默不語，過了一會兒，我問鮑曼：「在戰場上，有沒有中國士兵死在你的槍口下？」鮑曼知道這不是打趣的話題，一本正經地回答我：「我是一名通訊兵，沒有殺過任何人。」老夫人轉過臉對我說：「鮑曼因打仗造成殘障，政府每月付給他一筆生活費。」

臨別時刻，鮑曼感慨地對老夫人說：「過去，妳的頭髮是金黃色的，我的頭髮是黑色的，如今，我們兩個人的頭髮沒有差別，都變成白色的了。」