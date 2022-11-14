巧巧這個土生土長的北京 姑娘，準備在草原上做一個真正的牧民。回家出門，上馬下馬，畜牧活計樣樣拿得起，小羊羔小牛犢，腳前腳後，撒嬌耍賴，好似寵物陪伴；我忘了問她的蒙語學得怎麼樣？

巧巧有天正在打酥油，看見大路上駛過一輛馬車，駕車人身後坐著一個女青年，頭裹紅頭巾、身穿棉大衣，一身知青打扮。牧點哪還有知青啊？她想。等走近一看，沒有看錯，真是知青夥伴小寧，兩人抱在一起，又跳又叫。

巧巧問：「妳怎麼來了？回城工作還好嗎？」小寧說：「工作沒事，我是來接妳的。」巧巧說：「別鬧了，我還要幹活呢！」小寧閃著眼睛說：「誰跟妳鬧？真是來接妳的。」又拍拍身上鼓鼓的挎包說：「瞧，滿滿一書包材料都帶齊了，學校、街道、公社、大隊，所有回城手續都已經為妳辦好了，明天妳就和我一起回北京。」巧巧楞住了，一句話也說不出來。我這聽書的人早已是熱淚奔流，巧巧卻仍是不緊不慢地述說著。

她們在蒙古包裡聊了一宿，巧巧才弄清楚來龍去脈。在她們中學同學回城與老師歡聚時，老師忽然問說：「怎麼沒見到巧巧？」知道無家孤兒無法辦手續回城落戶，老師就和學校商量，由學校出面，為巧巧辦回城手續，落戶就落在她們中學女生宿舍，工作就安排在她們中學實驗室；並委託小寧負責把兩頭手續辦好，專程去內蒙一趟，和巧巧一起回北京。

我們相對默默，感慨萬千，當時農村知識青年要想辦回城，談何容易！更何況是千軍萬馬擠回北京城的當口，又更何況是無依無靠的一個孤兒。可是做夢也沒有想到，學校的老師和同學為巧巧默默地辦好了一切，連當事人都蒙在鼓裡，這真是人間的大愛啊。

巧巧說：「祖國是我的母親，學校就是我的家，老師同學就是我的家人。我要努力工作，報答親人的恩情。」誰言寸草心，報得三春暉，自此她改名為知春。

回京兩天，巧巧就開始上班了，從刷瓶子的工作開始，她一直兢兢業業、認真負責，後來當上輔導員，再後來當實驗室老師。說到她帶的學生，充滿驕傲和自豪，她如數家珍般告訴我，某某人多淘氣，後來多有出息；某某人榮獲國家級獎；某某人榮獲國際級獎。她本人則通過高級職稱評定，多次被評為優秀教師。

我問她沒有高教學歷，在這所北京著名的重點中學執教，是否有壓力？比如被學生問倒了什麼的？她說，開始時很艱難，晚上啃書，上課現賣，不過她覺得苦中有樂，後來越來越得心應手了，學生公布成績時更是一大享受。我想這與她資質聰穎、中學文化知識底子紮實分不開，雖然她謙虛不承認。學校的老師們還熱情為她這個大齡剩女張羅男朋友，後來她嫁了一名大學老師。

因為巧巧從小沒有得到過母愛，對唯一的女兒格外呵護。她女兒繼承了父母的聰慧，學業優秀，高中時就考到國外留學，大學畢業後，在某公司做運動器材設計，前途似錦。女兒惦記著媽媽，幾次要接她過去，無奈她水土不服只得作罷。

巧巧丈夫出身知識分子家庭，是她第一個，也是最後一個男人，兩年前去世了。巧巧對他始終不能忘懷，幾乎每個月都會去掃墓，我們出去逛街時，看到什麼好吃的東西，她總是說：「他一定愛吃這個，我得給他帶點去。」口氣就好像丈夫還在身邊一樣。她在懷念的文章中說：「不管走到哪裡，好像他都會走出來，和我說話向我微笑似的。」生前身後，有如此情重之妻守護，為夫者可欣慰也。

她堅忍，進取，榮辱不驚；她純情善良，真誠待人，這就是巧巧。

童年玩伴巧巧（上）