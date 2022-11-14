前不久，嘀咕了一番小時候因為祖母的重男輕女，而埋藏在我心深處的陰影；許多讀完那篇拙文的女性朋友們，均異口同聲說被我激出了共鳴。得到共鳴之後，居然一掃我多年的心結，因為結論是在那個年代，重男輕女就是普遍現象，她們也都有著類似記憶。現在我改觀告訴自己，祖母肯定也是喜歡我的，只是和弟弟們相比，略遜一籌罷了。

時光流回至六十年前的台灣，那時我們住在台中市合作新村，是公教人員及家屬們聚集的公家社區。一戶接著一戶，三房兩廳的小平房住宅，每家大都有兩至五個小孩，加上父母和祖父母，空間有限且生活清苦。但是左鄰右舍們相處卻是溫暖融洽，孩子們相互蹭飯、大人們串門子的情景隨時可見，那種溫情的畫面一直在記憶中留存著。

記得我初中時，祖母和左鄰右舍未上班的媽媽們，有空就以打麻將當做唯一的消遣，我下課回家後得去找祖母拿家門的鑰匙，發現麻將很有意思，有時站在她老人家的背後觀戰，有時她牌運欠佳，就讓我頂替她換把手取付牌。說也奇怪，新手往往是運氣奇佳，莫名為她帶來好運。能夠為祖母帶來好運，是我當時最自豪的一件大事，因為取悅她老人家，就是期望她能對我更公平一些。

反之，她牌運旺，用不著我的幸運之手時，就叫我回家準備晚餐，例如洗米煮飯、切肉片、拔菜根、削瓜皮；一切就緒等她牌局結束後，回家煮一家六口的晚餐。記得那時每頓晚餐一定要有碗湯放在餐桌的正中間，四周旁邊則放上四盤菜餚。

湯的食材一般都很豐盛，有時也有意想不到的驚喜，那就是在一碗熱騰騰的白開水中加上一勺豬油、一匙鹽巴和些許蔥花，我們都目瞪口呆地好奇是什麼湯？祖母說：「是神仙湯，常喝它會身強體壯，尤其男孩子會長得很高。」兩個年幼的弟弟每次都拚命猛喝，希望能夠長高長壯。當時的我已經知道這是無稽之談，不喝那神仙湯，還故意謙讓要弟弟們多喝點，那時我頗為得意，覺得弟弟們被我耍了，我報仇了。現在想想，那就是孩童時期的另類回憶吧。

祖母早已作古多年，她老人家烹煮過無數的美味湯水，但「神仙湯」則是一道別具特色和風味的湯點，它的奇特名字不知祖母當年是如何想到的？無論如何，它會永存我心深處。