《老物件情懷》貓王頭像的紙鈔

印有貓王艾維斯頭像的一美元紙幣。

最近美國一部新上映的電影 「貓王艾維斯」（Elvis），引起了廣大觀眾熱烈回響，可見明星效應之深遠，須知電影主角艾維斯（Elvis Presley，一九三五-一九七七）已離世四十五年了。

艾維斯是歌星和電影演員，因為長相英俊、舞姿動人，使他的表演格外叫座、粉絲無數，故被譽為「搖滾樂之王」，也是「二十世紀最有影響的文化人物之一」。根據資料，在艾維斯去世那年，他的淨資產約為五百萬美元（按通貨膨脹計算，相當於現今的二千萬美元）。

而在一九八二年由艾維斯前妻經營的「艾維斯故居」（Graceland）向公眾開放以來，每年能夠吸引約七十萬名遊客，十年當中便獲利達一千五百萬美元。時至今日，帶有艾維斯形象的商品種類不計其數，仍然暢銷全球。

有的商人還別出心裁，把艾維斯頭像與美元紙幣結合在一起，以吸引錢幣收藏者購買，我就曾有這種經驗。

那次是在密西根州大急流城（Grand Rapids）夏季錢幣展覽會上，我經過一個攤位時，發現玻璃盒裡擺放著一張夾在透明塑套裡的一美元紙幣。正面中央的華盛頓頭像不見了，取而代之的是另一個似乎陌生的頭像，低頭再定睛一看，原來這是大名鼎鼎的搖滾樂巨星艾維斯。

我不禁大為驚奇，美元紙幣上印的人物大都是開國元勛例如華盛頓、傑佛遜，或著名總統如林肯，難道美國聯邦儲備銀行已讓搖滾歌星與美國總統平起平坐了？我懷疑地詢問幣商：「這是真的美元嗎？」只見他面不改色，平靜回答：「我也不知道真假，這是我從別人那裡買來的。」

我忽然想起以前和妻子遊覽洛杉磯迪士尼樂園 時，就曾買過一張印著米老鼠漫畫形象的迪士尼Dollar，面值一美元；既然米老鼠可以印在美元上，艾維斯為何不可呢？

再說，這張毫無摺痕的紙幣除了橢圓形艾維斯頭像以外，其他如花紋、數字等，都和一美元紙幣長得一模一樣，管它真假，可能是美國有些公司印製的娛樂性紀念品，買回去玩賞就是了。何況幣商開價也不貴，完全可以接受，所以我就買下來了。

回家當晚，在燈下，我用鑷子把這張紙幣從透明塑料套裡小心地抽出，仔細觀賞把玩著。我撫摸艾維斯頭像，這才發覺它竟然是立體的，很薄很薄的一張紙，被膠水牢牢貼在原來華盛頓頭像的地方。

原來如此！造假者不知從哪裡搞到艾維斯的頭像，巧妙地剪出一個橢圓形，正好覆蓋住華盛頓橢圓形頭像，這樣就成了一張「艾維斯一美元」紙幣了。

如果小心翼翼地把艾維斯頭像揭去，一定會露出華盛頓頭像， 顯示一張完好無損的一美元新鈔。

但我不會把被膠水黏住的艾維斯頭像撕去，畢竟這樣做很可能毀壞這張也算藝術品的紙鈔，再說這是一張一九七四年發行的美元，也有四十餘年歷史了，還是嶄新的，就永遠留著吧。

雖然被很有創意的幣商愚弄了一回，卻不後悔，因為物以稀為貴，像這樣的「艾維斯紀念品」世上恐怕也不多。它正是利用明星效應推銷物品的一個案例，至少可供市場行銷學研究吧。