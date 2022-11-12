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《老物件情懷》兒時讀物

文、圖／立青
童聲報。
童聲報。

小時候物資比較缺乏，沒有什麼童話或漫畫可看，進入台北女師附小後，才有校內刊物「童聲報」供閱讀。校內新聞和副刊文章豐富精采，許多同學在當年都會投稿，老師也有鼓勵，無奈自己膽小而且作文都是流水帳，因此大多只是當個讀者而已。

多年前，張治寰校長曾勉勵校友會，應該恢復「童聲報」作為校友間的通訊，立意良好，但是大家都還在職場打拚，有心無力也就不了了之。

在校外，「國語日報」是非常普遍的兒童讀物，除了報紙還提供不少書籍和字典，有很大的貢獻。

沒過多久，台北市延平北路的「學友書局」出刊「學友」雜誌，這是一本兒童讀物；五個月後「東方少年」也隆重登場，出版社就在重慶南路，放學後我經常前往閱覽到流連忘返。

這兩本雜誌我都是從創刊號開始訂閱，內容包括世界名著「基度山恩仇記」、「安徒生童話」、「苦兒流浪記」等；漫畫則有羊鳴的「諸葛四郎」、陳定山的「白蛇傳」古典畫作，還有從海中潛艇發射飛彈的科學幻想，都讓我受益匪淺。

「今日世界」不是兒童讀物但是我喜歡，四幅漫畫和故事將許多歷史典故描述得非常生動；例如北宋大將「狄青」容貌姣好但不夠威武，出征前必帶神怪面具威懾敵人，到如今我還記得面具的模樣。「成語填字遊戲」和「象棋殘局解答」更是與家人同樂的好題目。

「暢流」、「拾穗」、「文壇」、「皇冠」等刊物，都是進了中學以後才接觸的好雜誌，影響了我的一生。在沒有電視、網路、電子遊戲的時代，我覺得日子還是過得非常充實。

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