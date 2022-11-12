皖南山區，山高林密，生物資源豐富。以前老人家經常說豺狼虎豹傷人，後來虎豹絕跡，再沒有發生過類似的事，不過野豬、麂子這些野獸還是常見的，我好幾次遇到過野豬和麂子；而今年遇到黑熊，則是我最驚險的經歷。

今夏特別炎熱，暑假期間回老家避暑，有一天，我揹起單眼相機，獨自一人前往一個大峽谷拍攝景色。我對峽谷並不陌生，之前去過幾次，小時候也經常跟著大人去那裡摸魚抓烏龜。逆流而上，峽谷越陡峭，瀑布景色越漂亮，不知不覺行至水窮處，到了陰公尖半山腰的皺褶裡。

山谷苔蘚叢生，藤蔓遍布，濕漉漉的石壁又窄又滑；為了安全起見，我離開峽谷，在陡坡上穿過纏人的藤蔓和荊棘，爬到凸出的山崗，準備順著山脊返回。山脊石頭多泥土少，植物低矮稀疏，隱約有一條小道通往村裡，上了山脊，然後開始下山，我輕鬆多了，忍不住雙手叉腰，對著天空呼嘯。

「嗚——喂！」據說這樣喊能呼喚風來。

「嗷啊——！嗷啊——！」突然，山坡傳來一陣震天動地的回應聲，響徹雲霄。那聲音狂烈驚悚，離我很近，嚇得我的心劇烈跳動，不是野豬，更不是麂子的聲音，是大型野獸。我的第一反應是趕緊逃跑，但想一想，我跑不過任何野獸，連兔子都跑不過。慌亂中記起曾經看過的視頻，一名白衣男子掉進動物園 的獅群裡，最後奇蹟般成功自救。我深吸一口氣，靠在一棵櫟樹上，逼迫自己鎮靜下來，然後用目光朝斜坡密林裡快速搜尋，我看見了，一隻圓滾滾的黑色動物，正在緩慢移動。

是一隻黑熊，牠也看見了我，牠的體型不是很大，七、八十公斤上下，還是個熊孩子，身上濃密的黑毛在陽光下熠熠發光。我屏聲息氣，牠也停止了咆哮，我們相隔四、五十米，我甚至能聽見牠粗重的喘息聲；忽然，牠像人一樣直立起來，目光在樹葉後面緊緊地盯著我。

直立起來的黑熊就像身穿絨毛真皮大衣，脖子上掛一條白圍巾；牠觀察我的一舉一動，要是撲過來，幾秒鐘就會衝到我面前，把我摁倒。我的腦子急速旋轉，想著種種應急措施，竟然想起小時候父親說的一個童話故事，敘述一個小女孩在森林迷路，又饑又渴，走到熊家裡去；熊的全家人正好外出，小女孩看見屋裡沒人，就喝了牠們的粥，還爬到床上睡著了。等小女孩醒來，熊媽媽又熬了一碗粥給小女孩吃，小熊和小女孩從此成了好朋友。童話很美好，但現在，我不但吃不到熊給我的粥，甚至可能淪為牠的美食 。

除了一個Nikon相機，我身上什麼也沒有，如果格鬥，我根本不是牠對手，該死的還沒有裁判。我用後背輕輕蹭一下櫟樹，打消了上樹的想法，因為熊更善於爬樹。我們四目相對，我雙腳感覺山在劇烈的抖動，抖得我都快扶不住後背的樹。

我感到異常孤獨無助和絕望，倘若這時候有人出現該有多好，我只能做最壞的打算，慢慢拿起掛在脖子上的相機，緊緊攥在手裡。此刻，相機是我唯一的武器，如果黑熊衝過來，我就用相機砸牠的鼻子。黑熊見我舉起相機，不知道是害怕拍照還是腿站痠了，前肢落地，撅起屁股，一路揩著樹木朝山頂慢慢爬去。樹林終於安靜下來，我才猛然醒悟，拔腿就跑，一路跌跌撞撞跑下山。

我幾乎是滾到山腳，一屁股坐在地上，總算有驚無險。望著山頂，我開始咒罵：「你個黑瞎子，嚇死我了，我竟然忘了拍你恐嚇我時的身影。」可是換位想想，其實是我闖入牠的領地，是我的第一聲呼風的吶喊嚇到了牠才對，否則牠不會用咆哮來驅趕我。

野獸其實是很少主動攻擊人的，透過這次遇險的經歷，我也明白，森林跟城市一樣，應該是充滿生機的，有鹿奔跑、有麂嚎叫。如果森林沒有了野獸，就像城市沒有了汽車 ，那就只剩下死寂。