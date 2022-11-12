一九九一年，我的工作團隊接到了一個不尋常的華人家暴 案件。

這件案子的三十多歲夫妻都是中國移民，有一個五歲的女兒；夫妻都在餐館打工，先生是大廚，太太是侍應生，以前在社會局和警察 局都沒有任何案底。有一天晚上，公寓鄰居聽到太太呼救的聲音，趕快報警，等到警方抵達現場時，發現太太身中數刀，倒臥在血泊中，傷勢嚴重。先生已經從樓上後面的陽台跳下，沒有氣息了。

家裡的小女孩躲在臥室的衣櫥，警察小心翼翼地連哄帶騙，小女孩才從衣服堆中走出來，被警察送到兒童庇護 中心。這件凶殺案涉及家暴及兒童保護，因此社會局介入處理，兒童庇護中心照顧員中沒有會說中文的人，因此第二天早上庇護中心就打電話向我求助，請我過去幫忙那邊的社工，以方便與小女孩溝通。

我在庇護中心看到非常可愛的唐小妹，她梳了一個娃娃頭，直直的劉海覆著額頭，旁邊齊耳的短髮、紅臉頰、圓眼睛配上小嘴巴，像極了一個玩具大娃娃。她聽到我用中文和她打招呼，馬上高興地說：「阿姨好，」然後問我，媽媽什麼時候會來這個「學校」接她回家？

她說，媽媽有說很快就會帶她去上學、和小朋友玩，不必每天再去隔壁的中國阿婆家了。她說昨天晚上有聽媽媽的話，到衣櫥裡面坐著，等媽媽和爸爸吵架完再叫她出來，但沒想到是「警察伯伯」把她帶走。她擔心媽媽會生氣，問我可不可以打電話告訴媽媽學校在哪裡，請媽媽放學後來接她。

我聽了一陣心酸，告訴唐小妹，她的媽媽在醫院，不能來接她回家，她得留在這裡一陣子；不過，我會通知她媽媽，媽媽不會生她的氣。她這才露出笑容，接著又小心翼翼地問我：「爸爸是不是給警察抓走了？」我只能搪塞說：「我不知道。」其實唐先生當場身亡，唐太太也因為傷重不治走了。

現在社會局的工作，就是去調查唐先生夫婦有沒有親人可以照顧小妹妹，如果找到親戚，還要經過社會局的身家調查，在等待期中，唐小妹只能留在庇護中心。社會局為了妥善照顧唐小妹，從不同部門找到幾名會說中文的社工助理，每天輪流和庇護中心的員工合作照顧她。

我下班以後也會過去看看她。每個員工都忍不住誇讚唐小妹，說她非常乖巧聽話，很配合照顧人員，不像別的小孩子哭鬧，總是要員工安撫。唐小妹也開始學習英語，從最簡單的「請、謝謝、好的」等單字學起，她非常高興「老師們」可以聽得懂她的英語。社會局還特別安排一名華裔的心理輔導師，幫助她適應父母去世的狀況。不知道是不是她年紀太小了，失去雙親的悲哀並沒有顯現在她的臉上。

後來警方找到了唐先生住在外州的親妹妹，照規定，外州的社會局必須評估親戚，如果不合格，再用寄養家庭和領養的方式永久安置唐小妹。唐小妹那麼聰明可愛，我很喜歡她，回家和先生商量，若是她親戚那邊不能收養，我們何不收養這個乖巧的孩子？先生非常心動，我的兩個青少年兒子也都同意家裡來一個小妺妹。

天上不會掉下餡餅，我這個「近水樓台先得月」的美夢也只是一個幻想。過了一個多月，唐小妺的姑姑通過調查，姑姑有能力也有意願照顧她，最終目標是合法領養。

社工帶唐小妹去機場時，我特別去庇護所和她道別，她穿了一件漂亮的粉紅色洋裝，頭上綁了一個大蝴蝶結，好像Hello Kitty；她說要去坐飛機了，非常開心。社工把她放在車後座時，唐小妹笑得好甜美，她揮手跟我說：「老師拜拜，」我的心中滿是不捨。

如今這個差一點就成為我女兒的小女孩，已經是三十多歲的少婦了，我從來沒有忘記妳，妳好嗎？