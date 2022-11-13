我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

《老照片說故事》懷念樂隊老友

文、圖／薛永康
作者與幾個樂壇朋友去野柳旅遊的照片。
作者與幾個樂壇朋友去野柳旅遊的照片。

洛杉磯的樂隊老友蘇兄寄來這張一九七○年初、幾個樂壇朋友去野柳旅遊的照片，雖已泛黃，仍然勾起一段難忘的回憶。

照片上左起的高個子為鼓手小陳，是我一九七三年在台北華國飯店擔任「時光合唱團」吉他手時的同事；後來他也移民來洛杉磯任職於報關行，八○年代在此地與我合作過數次業餘表演。

小陳左邊的男士為「電星合唱團」的貝斯手老戴，七○年代在台北的統一飯店駐唱，同時白天在台北市政府工作到退休。仍然記得在晚上十二時，他在統一下班後，與我們時光樂隊團員在中山北路的綠州飯店吃消夜聊天，即使他白天仍要早起去市府上班。

照片下面左起的第一個女士不認識，第二個是老戴女友。最右邊戴墨鏡的為高兄，是「石器時代」樂團的貝斯手，當初邀我入團在台北中央飯店及禮查餐廳駐唱，他白天在國泰航空上班，現已退休。

最後要提及的，也是最出色的一位，是照片前排左起第三個女士─蘇芮。她在七○年代的藝名為Julie，在華國與時光合唱團合作，演唱英文歌曲，我們年長的團員都把她當作小妹妹。個子嬌小的她，台風及歌喉卻是一流，尤其是模仿黑人女歌星Aretha Franklin的藍調歌曲，那首「Chain of Fools」唱得唯妙唯肖，我至今難忘。當然，她高超的歌唱技巧也奠定之後改唱國語歌曲的基礎，以「一樣的月光」及「酒矸倘賣無」等經典歌曲一炮而紅。

半個世紀一晃而過，中央及統一飯店早已拆除，華國也在近期賣掉，令人不勝唏噓。在此我衷心祝福所有在台及在美的樂隊老友們。

退休 洛杉磯 移民

上一則

著名街頭藝術家班克西塗鴉 出現烏克蘭街頭

延伸閱讀

洛市長選前民調緊繃：貝斯45% Vs.卡魯索 41%及未定13%

洛市長選前民調緊繃：貝斯45% Vs.卡魯索 41%及未定13%
卡魯索選洛市長 亞裔退休執法官力挺

卡魯索選洛市長 亞裔退休執法官力挺
「I-Taiwan」青商參訪聖地牙哥3台企

「I-Taiwan」青商參訪聖地牙哥3台企
想在洛杉磯租房 至少要年賺10萬

想在洛杉磯租房 至少要年賺10萬

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02

惆悵不已

2022-11-10 01:00

當我老了

2022-11-09 02:00

明星醫學生

2022-11-05 02:01

超人氣

更多 >
期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
選舉不如預期 麥康諾恐保不住參院黨團領袖

選舉不如預期 麥康諾恐保不住參院黨團領袖