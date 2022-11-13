《老照片說故事》懷念樂隊老友

作者與幾個樂壇朋友去野柳旅遊的照片。

洛杉磯 的樂隊老友蘇兄寄來這張一九七○年初、幾個樂壇朋友去野柳旅遊的照片，雖已泛黃，仍然勾起一段難忘的回憶。

照片上左起的高個子為鼓手小陳，是我一九七三年在台北華國飯店擔任「時光合唱團」吉他手時的同事；後來他也移民 來洛杉磯任職於報關行，八○年代在此地與我合作過數次業餘表演。

小陳左邊的男士為「電星合唱團」的貝斯手老戴，七○年代在台北的統一飯店駐唱，同時白天在台北市政府工作到退休 。仍然記得在晚上十二時，他在統一下班後，與我們時光樂隊團員在中山北路的綠州飯店吃消夜聊天，即使他白天仍要早起去市府上班。

照片下面左起的第一個女士不認識，第二個是老戴女友。最右邊戴墨鏡的為高兄，是「石器時代」樂團的貝斯手，當初邀我入團在台北中央飯店及禮查餐廳駐唱，他白天在國泰航空上班，現已退休。

最後要提及的，也是最出色的一位，是照片前排左起第三個女士─蘇芮。她在七○年代的藝名為Julie，在華國與時光合唱團合作，演唱英文歌曲，我們年長的團員都把她當作小妹妹。個子嬌小的她，台風及歌喉卻是一流，尤其是模仿黑人女歌星Aretha Franklin的藍調歌曲，那首「Chain of Fools」唱得唯妙唯肖，我至今難忘。當然，她高超的歌唱技巧也奠定之後改唱國語歌曲的基礎，以「一樣的月光」及「酒矸倘賣無」等經典歌曲一炮而紅。

半個世紀一晃而過，中央及統一飯店早已拆除，華國也在近期賣掉，令人不勝唏噓。在此我衷心祝福所有在台及在美的樂隊老友們。