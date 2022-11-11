台灣桃園的虎頭山公園大約起建於一九六三年，我從六○年開始提前享有了它，那個時期的虎頭山公園充滿了原汁原味的美，可惜太多桃園人都錯過了。

我在初中讀的是當年不太好考的一所中學，學校初中部一年級是老式平房教室，建在全校最偏遠的山腰平台上，後頭就臨著山坡，可說是最親山的讀書環境。

教室外面有流水淙淙的小溝，是自山壁源源沁流出來的山泉，山壁上長滿蕨類和苔蘚類植物，課本裡的毛氈苔、土馬騌就密麻麻長在山壁上。山坡裡植物更是茂密，即使必須打掃落葉也不覺得苦。

班上有幾個年紀較長、個子較高大的留級生，午休時是他們大顯身手的時刻；手舉著早已偷偷備好、綁了布條、泡了煤油的火把，上午課結束後立刻率領同學，浩浩蕩蕩地上山。

往山上走的沿途有許多深度大約一人高的戰壕，彎彎曲曲密布在山坡雜樹雜草堆中，行到更高處出現了小小洞口。洞口並不深，跳下去之後有一條橫向的坑洞，進入就必須低頭走；洞裡蜿蜒，點燃火把，亮光和煤油的臭味就此一路伴隨，直到出了坑洞。

這樣的坑洞並不只有一座，坑洞裡也不只一條通道而是常有分叉，帶隊的同學時時叮嚀務必跟緊不可落單，更不可亂闖叉道；我膽子小，跟得最緊，就怕一個閃失找不到出去的路了。

洞壁上有一些小動物爬行於身邊或頭頂上，蜘蛛最常見，偶有蠍子、蜈蚣等物，雖然不曾在洞裡看過蛇，但在洞口卻非常多，以青竹絲最多，龜殼花、雨傘節和無毒的草蛇都看過不少。

整座虎頭山上究竟有多少山洞呢？我們探洞無數次都未重複，我當時猜測，或許虎頭山的地下都被挖空了。

除了山洞好玩，山上放眼都是野花野草，野果也多。桃金孃、野牡丹的果子都隨手可得，野生的土芭樂處處可見，許多都熟到掉落滿地，腎蕨的附生球狀塊根也是汁多而略帶甜味的解渴聖品。那時候整座的虎頭山，都是路人用雙腳走出來的山徑。

當我離開學校大約十年後再見到虎頭山，它已成為一座山林公園，太陽亭、雨傘亭都建起來了，除了戰壕斷斷續續尚有殘跡，再也找不到任何一個山洞出入口。桃園人喜獲一座虎頭山公園，而我記憶中的虎頭山公園，就此永遠消失無蹤。