《老物件情懷》再見了，我的愛車

作者一家曾駕駛達二十二年的凌志（LEXUS）汽車。

跟隨我們二十二年的凌志（LEXUS）汽車 賣掉了，當新主人把車開走時，看著空蕩蕩的車房，突然很失落，這輛車在我們的生活裡，始終兢兢業業為我們服務。

在美國，車子是必備的交通工具，自從搬離紐約，入住新州 獨立屋，我們買了這輛新款凌志轎車，它的顏色淡雅清新，外觀看上去既敏捷又可愛。

孩子們特別喜歡這輛車，天冷時，除了正常暖氣，前面兩個座椅也有暖氣；音響效果極佳，除了用磁帶還可插入五個CD磁片。在車裡可以把天窗打開透氣，全開、半開或斜開任其選擇，還可以站立探出車外觀望風景。

這輛車是全家人的好朋友，我們對它有著深厚的感情；它也陪伴著兩個孩子長大，在他們成長的路上，先生用這輛車教會他們如何操控，這輛車讓他們能夠獨立駕駛，在人生的道路上開始慢慢探索。

兩個兒子學會開車後，上下學自己駕車出行，要找朋友也不用我們接送。在他們自己駕車的道路上，也遇過一些事故，有幾次是他們不小心，有時是對方的責任，這些事故都讓他們總結經驗教訓，學會如何處理人生中的各種問題。

這輛車陪伴兩個兒子度過了幼年、少年、青年時代；這輛車也陪伴我和先生從中年到老年退休 ，是時候和它說再見了。

先生對這輛車的保養從不馬虎，雖然它的外貌有些擦撞傷，可是在精心維護下，馬達轉速仍然完好無損。在交給新主人時，先生讓他試試行駛，新主人發動車子後，連聲說：「情況良好，不用再試。」新主人看著黑板上的維修記錄和保存完好的車廠維修單據，臉上露出欣喜的表情。一切交接手續順利完成，新主人滿意地握了先生的手，然後駕車離開了。

看著跟隨我們一起打拚的凌志消失在視線之外，內心萬分感慨，今後它將服務新主人，雖然年邁，但仍然是一個好夥伴。孩子們知道這輛與他們相處長久的車子離開後，也心生懷念，它是陪伴我們時間最久的一輛車。