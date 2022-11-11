小金是我在工廠時同車間的一個朋友，第一次見到他是文革第二年，我下放到工廠半年後的一個周日，在勞資科易科長家裡拜訪時，發現一個高高瘦瘦的年輕木匠，正彎著腰、專心地刨著一條木方。

那手工刨子在小金手中平平穩穩地，一下一下地向前推動，撒了滿地的木花，木方條被刨得光溜溜。然後，他又用幾把不同的平鑿、半月鑿在木方上打孔，一個很精緻的半成品寫字台就立在旁邊。我說：「這位小青年的木匠手藝很嫻熟哦。」他羞澀地微笑著看了我一眼，白嫩嫩的皮膚，臉頰上泛起淡淡的紅暈，這是他留給我的第一印象「聰明秀氣」。

當他來車間上班時，我才知道他叫金光群，在家鄉的小鎮上是木匠，他說是被當木匠的父親強迫接班。雖然跟著父親學了好幾年，但在一次工廠招工時，他瞞著父母到鎮勞動局，對招工的說定了到工廠學機械維修，就這樣，他實現了理想。那年他二十二歲，比我小三歲，我叫他小老弟。

工廠裡有一個木模工，是中專畢業分配來的；冶煉磷礦石的高爐有許多生鐵零配件，損壞後需要翻砂鑄造，每當木模工忙不過來時，小老弟就去幫忙。他憑著木工的手藝，完成了很多難度大的木模，外人還以為他也是木模工畢業的。

他的機械維修也學得很快，不到一年就能擔負高爐的主要維修，名聲很快在全廠發光；因為他被評上了「抓革命，促生產」的先進工人，上了廠區路邊的宣傳欄光榮榜。那天中午，我們在食堂裡剛買了飯，他就喊我們幾個人去小賣店，說：「今天我請客。」原來他在鄉民那裡買了一隻大鴨子，叫小賣店幫忙炒好了。因為糧食指標定量，只得叫我們自帶缽子蒸飯去吃鴨肉。

廠裡的小賣店，店主兼店員是同一個人，外號「三仙姑」，是小金的老鄉。小店是一間竹篾抹石灰牆的老瓦屋，約十五平方米，平常我們也喜歡去店裡閒聊。

三仙姑能開後門，經常購進一些不要票證的副食貨源，有一角五分錢一斤的紅薯酒，還有九分錢一包的經濟牌香菸，抽著辣舌頭嗆喉，玩不了吞雲吐霧的快活，一根還剩大半節就丟掉了。另有又粗又黑的餅乾，不要糧票，吃得滿嘴沙沙的感受，倒很香，據說那是粗雜糧做的。

那時工廠招了好幾百個亦工亦農的工人，這些不要票證的副食很好賣，但小金那天特意買了一包「黃金葉」香菸，每人發一根，還買了一斤米酒，都是老鄉為他出的票證；飯不夠的，添點雜糧餅乾，三朋四友為小金高興一堂。我發現，這小老弟給我的第二印象是「喜愛幫忙，善於交友」。

曾經跟著父親走街串巷的小金，只在屋子裡做精細的木工活，哪裡知道風雨日曬是什麼滋味？有一天大雨過後，我們去買飯，那條通向食堂的道路如鄉村小道相連，兩旁是一片野草叢生，再延伸下去是農村的稻田、小溪與山崗土坡；一場大雨過後，泥濘的路面上爬著一條條筷子粗長的蚯蚓，還有螞蝗。突然間，在去食堂路上的工人中發出一聲驚恐尖叫，大家的目光聚集在叫聲一方，原來是小金的腳踩住了幾條蚯蚓，那些農村來的工人都大笑了，連回頭看的女孩子們也笑得好開心。哎呀！這小老弟立馬給了我第三印象是「膽小如鼠」。

到了工廠，小金穿上工作服，成天一身機油，還要經常爬上冒著濃煙滾滾的高爐去搶修。一天半夜兩時多，我和小金還有兩名修理師傅被車間主任突然叫醒，說高爐吊車故障，要立即搶修。我們知道，幾台鼓風機的聲音已經停了，高爐出口的紅流也斷了，時間就是命令，如果搶修不及時，死一次爐，經濟損失很大。

當我們這幾個維修工人趕到時，立刻分工到位。小金提出上高爐。他揹著工具袋，扶著鐵梯爬上二十多米的爐頂，搶修送煤車的軌道、滑輪、接牢鋼絲繩，迅速完工；突然從爐口襲來一股二氧化碳煤氣，小金瞬間倒在軌道上了。

當他在廠醫務室被搶救醒過來時，急著問道：「開爐了嗎？」在守護著他的師傅們淚花裡，我深深感受到，小老弟給了我一個新的印象是「勇於擔當，膽大似虎」。

可是，他的膽大似虎又曾給過我們驚駭。那一年，正是「批判資產階級反動學術權威」的熱潮，誰也不能違抗。我根據上面旨意，寫了一個發生在本廠的新聞故事，新聞在國家級的大報刊發了。而「工人建造土高爐」的短劇，由廠文藝宣傳隊在廠內上演後，小金當眾指出：「我們工人造土高爐，你也參加過，是在沒有參考資料的情況下，我們廠的工程師繪出設計圖紙，同我們一起下到工地大幹，劇裡面你怎麼要說打倒反動學術權威呢？你打倒了還造得出高爐嗎？」他的驚人一語，不受風雨左右，給我更正了他的一個印象是「思維獨到，膽識超人」。

八年後，那年小金三十歲，有一天突然發高燒，他不以為意；但高燒不退，他獨自搭車去了鎮醫院，經查診斷是肝癌，嚇得當即暈倒。當工廠領導和親人們到他身邊時，第二天，他已停止呼吸，醫生結論：「被病魔嚇死的。」我生命中的小老弟金光群，給我最後的印象是「天有不測風雲，遺憾」。