前年我回老家探親，無意中發現家中老房子的稜角處，存放著兩只陳舊的糞筐。這不禁使我想起當年擔著這糞筐，四處收撿野外糞便的情景。

那是一九六七年春天，我們團小組召開會議，參加會議的團員共有八人，年紀都在十七、十八歲左右，主要議題是展開一次公益活動。會上大家各抒己見，最後一致同意組隊赴野外收撿人畜糞便。

我們說幹就幹，第二天一大早，我們八人懷揣乾糧、頭頂帽子、嘴戴口罩 、肩擔糞筐、手拿糞耙，兵分四路，前往不同的方向去收撿糞便。記得當時我們所到的地方，遠有二十里路，近處也有好幾里路。每天大夥縱橫在這些地方，頂風冒雨，不怕髒和累，也不怕冷嘲熱諷，堅持奮戰在這不起眼的農活上。

有一天晚上，鄰村放映露天電影 ，觀看者人山人海，我們聽到消息後，覺得電影場四周的隱蔽處必有不少糞便等著有人去撿拾。於是次日天剛亮，大家就一起趕往那裡，將此處的糞便撿拾得乾乾淨淨。一分耕耘，一分收獲，我們每天撿回來的糞便，多的有六十多斤，少的也有三十多斤。經過秤量後，全都倒入生產隊糞窖發酵儲存，不到三個月，我們從野外拾回來的糞便就裝滿了五口糞窖。

收撿野外糞便也有其規律性，我透過認真分析發現，牲畜一般在山坡、田埂或高處拉糞便較多；而人在野外解大便，往往挑選有屏障的地方或低窪處。為此，我根據這些特點用心尋找目標，所以儘管我年紀較小，但收拾的糞便總是多於他人。

在參與野外收撿糞便的過程中，我還與一些放牧人結為朋友，有兩人至今還是我的忘年之交。那時他們一方面經常與我交換閱讀書刊，一方面將牲畜糞便專供我收撿，使得我的朋友圈逐漸擴大，也為我後來在工作生活中帶來很大的幫助。

雖然我參加清潔隊前後不到兩年，但收穫頗大，這項活動不僅淨化了農村環境衛生，還為集體提供了許多農家肥，同時磨練了意志，增強了體質，真可謂是一舉多得。這個經歷令我至今難忘。