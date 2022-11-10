歲月悠悠，突然想起當年求學之艱難。我從小在閩南長大，一九六六年春夏之交讀初二未畢，就因為文革停課，之後幾年天下大亂，中學課本都扔了，更不用說讀書了。

一九六九年初我去上山下鄉，直到一九七七年底恢復高考 ，我大夢醒來為時已晚，所學的知識早已丟光了。那時我在福建省華安水電工地，擔任南靖民工大隊的以工代幹，要求請假一個月回家備考；領導只批准了半個月，我很無奈又沒有把握，還是想碰碰運氣。

我匆匆回到下鄉的南靖縣書洋公社參加補習班，補習非常吃力。我花兩周的時間重點複習功課，就到了年底考試的時間；那時大專院校和中專院校一起考，只是填寫志願的區別。我水平低，最後收到第二批中專師範學校的錄取通知，意料之外，高高興地興參加了體檢，最後還是擦身而過落選，夢想破滅。

落選之後我又回到工地，半年之後就是七十八級高考，時間緊迫，工地又即將完工，一天都不能請假。縣領導是把我當骨幹培養，我有機會當上國家幹部，於是就放棄了複習報考七十八級，這樣的放棄，到底是對還是錯？

一九七九年，整整一年的時間，我被借用在書洋公社文化站工作，但還是農村戶口。那年秋天，公社有一個計畫生育 國家幹部招幹指標，公社領導就把這個指標給我，可以讓我實現當上國家幹部的願望。但那時一批批知青回城，有確切訊息傳來，我的老家龍海縣到書洋招收知青回城工作，我是欲真欲幻難取捨，最後謝絕了招幹名額，選擇了等待回城。

為什麼我寧願當一般工人，也不願當國家幹部？在公社基層當幹部太累了，風裡來雨裡去，常常要下鄉住農民家裡，和社員們一起勞動，幾乎沒有肉吃；每個月公社幹部至少被招回公社機關開一次會，在鄉下是天天巴望開會了，因為有肉吃。公社裡最難的是計畫生育工作，我真的不會說服那些想生第二胎的婦女去做節育手術，更沒有辦法和超生游擊隊捉迷藏。

歸心似箭，等待了不久，一九八○年元旦我終於回到龍海縣的一家工廠工作。這時候，整個社會都在呼喚把「被四人幫奪走的青春」奪回來，龍海縣城石碼鎮的各種文化夜如火如荼，有中學補習班夜校、英語單科夜校，還有各種文學講座。

一九八二年，在龍海縣就可以報考中央廣播電視大學經濟專業和漢語言文學專業。中央電大是一九七○年代末由教育部 直屬興辦，運用廣播、電視、文字教材、音像教材、計算機課程和網絡等多種媒體，面向全國展開遠程開放教育的高等學校，在一九八○年代很時髦。電大又有各省的分校，分校下的縣市又設電大工作站，龍海的電大報考就是由龍海縣電大工作站承辦。

我準備報考漢語言文學專業，但那時我未完成夜校的高中課程，覺得沒有把握，就沒有參加考試。這個專業每三年招生一屆，所以我只能再等三年，報考一九八五年電大漢語言文學專業。

三年後，龍海縣電大工作站專門開辦一九八五屆電大漢語言文學專業入學補習班，補習班設在龍海機關幹校。龍海機關幹校是新建在石碼老城區一條不到兩米寬的小巷子裡的三層樓，每層樓只有兩、三個教室。

巷子雖然很窄，但是不影響我們學習的熱情。報考電大漢語言文學專業的，有兩個班級的學生，每個教室可以坐五十幾人，常常沒有位置坐，有的就拿小凳子在後排通道聽課。

在補習班裡，我發現老三屆同學很少，除了幾個像我一樣是老三屆初中生之外，沒有一個是老三屆高中生。

老三屆初中生，在經歷過十年動亂之後，再回首已經是屆於而立之年，有的已經結婚，家庭收入少，經濟壓力大，且學到的知識都已經還給老師，沒有興趣和信心再讀書；還沒有結婚的忙於找對象，更沒有心思讀書了。

所以老三屆初中生在我看來，是文革以後文化水平最低的一代人，因為比他們年長的就不必說了。比他們年輕的，只要想上學，還可以讀到高中。我的一個弟弟和一個妹妹就是文革中小學還未畢業，下鄉後繼續讀初中和高中；後來我的弟弟考上了七十八級，我就沒有這個機會和能力。

回城後，我的工作單位龍海縣印刷廠是在石碼以東五公里的海澄鎮，我白天騎自行車上班，晚上讀入學補習班夜校，如果夜校沒有上課的話就在家自學。

我在印刷廠擔任調配油墨工作，只要能及時提供油墨給車間，就可以有自己的時間讀書，有時一天只是工作兩、三個小時，有足夠的時間看書。那時我剛剛迎來了兒子，沒上班的妻子在家專職育兒，我工作很輕鬆，學習積極性很高，那是我一生中最快樂的時光。

電大補習班夜校的老師，有的是原來的中學老師，我的語文成績很不錯，作文常常被老師作為範本在課堂上為同學們閱讀。

我最怕的是數學，教數學的是一名男教師，是我的近鄰，他有癌症還是堅持教學，真是難能可貴，這樣執著到底是為了什麼？還有一名老師，曾經出過車禍，他是騎自行車時衣服被拖拉機掛住，被拖拽了幾十米，傷癒之後還是堅持教學。

在入學補習班裡，比起大多是一九六○年代出生的同學，我的記憶力差多了，學習功課也就吃力，有時我就專門到老師家去求教。那時候沒有電話，周末沒有辦法和老師預約，就直接敲老師家的門，老師們也很樂意接待。那時的師生感情，沒有一點點的利益所求，只有熱愛知識的共同目標，現在已經很少有這種單純的師生關係了。

那時候去補習班是不必交學費的，除了油印複習材料需要交幾毛錢之外，基本上是免費。老師的兼課收入也很少，甚至是義務性質的。

茫茫人生路上下求索，七十七級高考失利之後，我從本來想放棄求學到決定繼續求學，和我的幾個同齡人考上八十二級電大有密切相關。一九八○年回城之後，我雖然忙於成家立業，還是抓緊時間上高中文化補習班。在一九八二年夏天，有的和我一起上補習班的朋友報考八十二級電大漢語言文學專業，我卻不敢；他們考上了，告訴我考試不難，為我惋惜。我後悔已晚，只能是此情可待成追憶。

為了求學，我曾經被時代拋棄，又錯失良機，走過彎路，經歷多少的悲歡離合。慶幸天不負我，我終於考上了電大，又回到課桌前。