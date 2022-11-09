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口琴免費教學

葉宗貞

口琴對我來說是一種陌生的樂器，小時候跟著父親，唯一知道的就是電視上的京劇，鋼琴、吉他都是後來才知道的。婚後有天，老公拿出口琴吹奏，我才知道口琴吹出來的聲音是這麼美好，可惜那時候沒時間學習。

疫情延燒時沒什麼地方可去，只好待在家裡當農婦，後來有機會經朋友介紹參加了線上口琴班。從網課的第一天起，Rick老師教「do re mi fa sol la si」的音譜吹和吸，以及音孔的排列順序，讓我學得暈頭轉向，吸吹的拉滑差點造成嘴唇磨破，口乾滑不過下個音符，讓人歇斯底里；加上兩個吸的音符連在一起，更是吸得上氣不接下氣、頭昏眼花。老公看我嘴唇磨得又痛又有點裂，告訴我擦點麻油可以潤滑些，果真有效，練習起來就好多了。

Rick老師教最簡單的兒歌要我們配著音樂學習，老師下了功夫先配樂吹一次，再播放音樂讓我們學習聽音樂及拍子跟著吹，慢慢地可以跟上了，並要我們自己錄下來給他聽，老師再告訴我們要修正之處。

就這樣從去年三月開始的網課，上到十一月初，我們開始戶外實體上課。從零開始學習，幾個月後吸吹自如，我可以吹著自己會唱的歌曲配著音樂自得其樂，增添了生活樂趣。

回想一開始學習吸吹時，肺活量一點力氣都沒有，後來勤練吹吐吸氣鍛鍊肺活量，就可以拉長幾拍了。

在南加州，我們相信是第一個口琴樂團，學了一年多終於有展現的機會，今年十月十五日正式在舞台上秀出成果，真要感謝Rick老師免費教學及Ben老師的指揮，讓我們這些退休人士多一項社交活動，學習真的不分老少。

加州 疫情 退休

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