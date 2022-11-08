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《老物件情懷》父親的賣藥風波

文、圖／甌越
父親在一九四○年代，給小妹開的止咳藥方。
父親在一九四○年代，給小妹開的止咳藥方。

我今年九十多歲了，但是小時候和父母生活在一起的情景，仍點點滴滴刻在心頭。

我常聽父親回憶他的幼年生活，他於一八九二年出生在紹興，十歲後父母先後去世，他被送到舅舅家寄養。舅媽對他很刻薄，讓他穿得破破爛爛，鞋冒腳趾頭，常吃發酸的剩飯，成天要他照顧家裡的小弟妹。

父親常抱著小孩去村裡的教堂活動，拿到小畫片很高興，喜歡認上面的字，牧師就讓他進入兒童識字班，並受到栽培。過了幾年，教會送他去松江上聖經學校，畢業後被派到湖州農村教堂，正式從事傳道工作。

一九三○年代後期，他擔任軋村教堂的牧師，教堂裡就他一人主持日常工作，母親只是操持家務，家裡有三女二男，孩子多，父親家計負擔沉重。解放後，教會的經濟來源斷絕，牧師們的薪金減半，教友多數是農民，平時只能給教會帶些農產品作為奉獻。

孩子若有小病痛，沒錢去看醫生，都是父親看看藥書，自己買點成藥對付。村裡有個老中醫，父親和他關係好，常切磋病案，慢慢的，父親也成了半個醫生。家裡保存一張父親在一九四○年代給小妹開的止咳藥方，可看出父親當年探索醫術的經歷。

那時教會定期在上海召開年會，他就順便帶些成藥回來，村裡的農民有時也找他看病，買他帶回來的藥品。父親逐漸地有了一點名聲，附近村子也有人找他看病、買藥。

一九五○年代初土改時，年輕人當了民兵，有人告發父親把教會發下來的藥，高價賣給農民謀取暴利。土改工作隊就派民兵把父親帶到鄉公所天井裡拘留起來，不准離開。

解放前，特別是在二戰剛結束不久，美國常常通過援助組織，和教會一起把民間捐助的物資送給鄉鎮和學校，這種活動範圍很廣，包括歐亞廣大地區。送來的物資很多是舊的衣服與鞋帽，其中一些高跟鞋又長又大，根本不適合中國人的腳型；也有少量藥品，地區的教會和學校把這些東西免費分發給群眾，表示是中美友好的成果，這些都是一九四六年前後的事，剩餘的物資處理完便沒有了。

鄉公所的人對這些情況不了解，認為父親是公物私賣，賺農民的錢。父親說明上述情況，告訴鄉公所的人，所有藥品都是他自己從上海花錢買回來的，鄉公所的人不相信，於是父親帶他們回家，拿出所有的發票供他們查驗。

他們看到父親出售的藥價，基本和上海的藥價差不多，加上一點差價也是合理的，事情調查清楚，鄉公所就放了父親。

父親做事仔細，以前的發票都保存著，想不到竟起了大作用，加上他的人緣好，好多人為他說好話，好心有好報啊。父親的賣藥風波已過了半個多世紀，我的印象還是很深，不時回想起來，我們家就是這樣從艱苦中挺過來的。

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