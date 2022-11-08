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張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

哥哥遇難弟受益

柯華

一九七○年代末、八○年代初，中國東北家鄉隨著下鄉知青一股腦兒返城，加之應往屆畢業生的累積，就業形勢嚴峻。待業青年只好一邊求親靠友尋找工作，一邊耐心等待下鄉回城對口廠礦單位安置；少數青年把希望寄予自己尚屬年輕的父母，期盼他們提前退休離崗接班。就在眾青年苦尋就業時，我的鄰居及小學同學的弟弟——胡某和孫某，卻輕而易舉找到心儀的工作，而且是令人羨慕不已的電業局和交警支隊。

看到兩個小伙子神采奕奕地穿上電業局工作服和交通警察服裝，街坊鄰居讚嘆之餘，卻再度想起過往兩件悲慘的事。

胡某和孫某的哥哥，分別是我同班同學和同年級同學。胡某的哥哥名叫胡彥，和我家相距不足五十米，平時上下學，我們經常結伴同行。

誰也沒有料到，小學二年級放暑假時，胡彥領著弟弟及鄰里幾個小夥伴，到一個雜草叢生的高壓線鐵架旁玩耍。逞強好勝的夥伴們爭先恐後攀爬鐵架子，胡彥手腳靈活捷足先登，不料意外觸碰到一萬伏特高壓電線，當即被巨大電流擊落在地，送到醫院已喪失生命跡象。

胡彥父母聞知惡訊，嚎啕痛哭，在處理胡彥後事時，他的兩個姊姊與電業局人員展開了唇槍舌戰。那時候，電業局的「電老大」稱謂已響徹家鄉大地，壟斷地位更是世人皆知。儘管如此，該單位領導在處理百姓後事上仍顯現人情味，最後與胡彥父母達成協議，賠償一筆喪事費，准予胡彥的弟弟十八歲到電業局工作。

當我和無數返城知青為找工作而心急時，小我兩歲的胡彥弟弟，卻理直氣壯地頂替他哥哥的號頭，走進撫順電業局，成為一名光榮的電業職工。看見胡彥弟弟挎著鉗子、扳子、錘子，像跨上盒子炮一般神氣，好多知情的人道出感嘆：「他的好工作，是用他哥哥的小命換來的啊！」

境遇大致相似，我的小學同學孫寶，在胡彥慘案發生的第二年，也意外遇難。孫寶在我隔壁班就讀，平日常見他與雙胞胎弟弟孫貴一起上下學，外人第一眼看到，難以分辨誰是哥哥誰是弟弟。一九七一年春夏之交，孫寶上街遊玩過馬路時，不慎被交警支隊所屬一輛卡車撞倒在地，當場命喪黃泉。

孫寶母親聞訊心如刀割，當場昏厥，隨後整日以淚洗面，護著遇難兒子的遺體不讓下葬。交警支隊領導主動上門協商後事，最後也是賠付一筆喪葬費，並簽下協議：「其同胞弟弟孫貴成年時，到交警支隊就業工作。」就這樣，後來孫貴趾高氣揚走進交警支隊，當上一名交通警察。

目睹孫貴身穿交警服裝，威風凜凜在崗亭上指揮過往車輛、駕駛交警車輛巡查路況的身影，同學和好友無不暗自神傷，特別是昔日街坊鄰里的大娘大嬸，更是唏噓不已，總會絮絮叨叨說一些孫寶的童年往事。

就業 警察 退休

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