我的童年是在河北農村度過的，那時剛解放，普遍比較窮，但過年是一年中最大的節日，拜神祭祖，祈求來年豐收、日子好過，圖個喜氣吉祥，再窮也要儀式隆重。

村子裡清水潑街、黃土墊道，看起來煥然一新，主要街道每隔大約二十步左右拉起一根繩索，兩端各掛一盞大紅宮燈。兩個宮燈之間掛吊飾，吊掛紅色剪紙或套色木刻畫，刻的畫的都是歷史故事、民間傳說和吉祥圖案。滿街筒子花花綠綠，隨風飄搖透著喜氣，每戶大門貼上大紅喜字，年味十足。

在我們村莊，過年時有兩項活動是必不可少的，一個是打鞦韆，一個是騎毛驢。那時的鞦韆與現在城裡的鞦韆不盡相同，鞦韆架是村民自己搭建，高高矗立，儼然巍峨的城門或牌坊。過了臘月二十三小年，女人們準備過年食物，男人們開始搭建鞦韆架。找來四根質地堅硬結實的上細下粗圓木柱，兩根為一組，靠近頂部相互交叉，呈現剪刀形，用繩子捆牢，分別埋在街道兩旁，上面架一根同樣粗細的圓形橫梁，完成鞦韆架子。

再把兩根核桃 粗、有韌性的柳條，漚成對頭彎兒，交叉處用繩子綑紮結實，各繫一根核桃粗的繩索，下端拴上踏板，套吊在橫梁上，一副鞦韆架就做成了。我們村有四條大街，成井字形分布，每條街上最少有一副鞦韆架，有的街上有兩副甚至三副。

打鞦韆是正月裡的一項主要娛樂活動，男女老少都喜歡，以少男少女為主。鞦韆有多種打法，單人打、雙人打、多人打之分。單人打是一個人，如雄鷹展翅，燕子凌空，能玩出許多花樣；在踏板上蹲起，一隻腿下蹲，另一隻腿前翹身體後仰成一百八十度，或單腿後伸，如戲劇動作探海，或單腿向上來個朝天蹬等。花樣翻新，不一而足，盡展絕活，常引來陣陣掌聲。

雙人打是兩個人一起打，兩人面對面雙腳交叉站在踏板上，剛開始需要有人推送，然後雙方交替用力，鞦韆可以打得很高，甚至能超過橫梁。多人打不常見，一般是一至兩個大人帶幾個小孩，大人雙腿岔開站在踏板上，孩子們站在大人兩側和前後，就像雜技的多人車技。因為人多，所以打不高，容易失去平衡而左右搖晃，常有孩子跌落下來，因為離地面近，摔不傷人，引得眾人開懷大笑，屬於逗孩子玩的娛樂性質。

賽毛驢是我們村莊獨有的一項活動，據我所知，附近村子都沒有，最受男人和孩子們喜歡。一般在傍晚日落前，有毛驢的人家像趕廟會一樣，把毛驢牽到野外來。地裡沒有了莊稼，華北平原遼闊無垠、平整如鏡，小毛驢可以撒歡奔跑。

比賽時都是騎自家的驢，看誰家的驢跑得快。驢子體型參差不齊，為了掙個好成績，主人都拚命用鞭子、柳條抽打驢屁股。看的人很多，把賽場圍得水洩不通，叫好聲、加油聲不斷，熱鬧非常。

給我印象最深的是一個叫小德的中年漢子，他身材高大，足有一米八的個頭，渾身囊肉，至少有兩百斤重。而他家的驢卻又瘦又小，他的腰比驢的腰還粗，壓得小驢步履搖晃，自然跑不快，遠遠落後其他驢子。

小德見狀急了，使勁用柳木棍抽打驢屁股，小驢兒被打疼了，努力小跑往前追了一段路，小德見有望追上前面的驢子，臉上露出得意的笑容。豈料就在他得意之時，不知是故意報復還是確實支撐不住了，小驢的前腿猛地往下一蹲跪在地上，後腿還是直立的，驢的脊背從後向前四十五度的傾斜；驢背上的毛又非常光滑，停得又猛，騎在上面的小德身體猛地向前一撲，從驢背上摔了下來。地凍得很堅實，硬得像石頭，疼得他齜牙咧嘴哎喲直叫，圍觀的人卻笑得前仰後合，流出眼淚，至今仍讓我非常難忘。