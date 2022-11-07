永藏心底的愛情（下）

一九八○年代，李軍移民 美國，是留美的哥哥幫他申請的。如今，他一家人住在美南一座大城市，兩個兒女長大了，都當了醫生，生活安定幸福，阿玲聽了祝賀他。

阿玲一家本也和樂，丈夫轉業在企業部門任職。夫妻間雖沒有浪漫色彩，但男人善良、正直、家事勤勞，對妻子好。不幸的是，二○○八年厄運又至，他得了癌症 。

整整六年，阿玲精心照料丈夫，想方設法到處求醫，但終未能留住癌末病人。這期間，阿玲真是焦頭爛額，既要服侍病人，還要四處奔波，額外教課，填補丈夫因病留下的債務；幸好有李軍不時地來信或來電勉勵安慰，她始終沒倒下。

二○一四年，喪夫的阿玲也移民美國了，因為女兒沒有了父親，怕媽媽太孤單寂寞。正當寒冬臘月，阿玲拖著行李到達美東女兒家，此時正寒風凜冽、漫天飛雪、寒氣襲人，一出門外冷得直哆嗦，從中國南方來的她難以適應，又與親家夫婦同屋，太不自在；李軍知道情況，竭力勸她到溫暖的美南來。

初戀是永生難忘的，有理由久別重逢，他們自然不會放棄。阿玲風塵僕僕地飛來了，李軍開車迎接，一見面，兩人激動地擁抱，但阿玲首先鬆開了：「發乎情，止乎禮。」也許她立即想到李軍是有妻子的。

阿玲在中國城租了公寓，那是李軍事前找到的。美南大城市文化機構多，阿玲很快進入一家西畫社學油畫，李軍也在學；阿玲心靈手巧，進步很快，深受老師、同學稱讚，她還幫李軍畫了一張極傳神的畫像，李軍高興得竪起大拇指。休息時間是難得的時機，他們促膝談心、補敘闊別已久的思念情。

李軍坦承自己是妻管嚴，他承擔全部家務，年輕時全力培養子女，連孩子衣服都親手製作；妻子能力不強，現在又有病在身，行走靠助步車，洗澡要幫忙，但控制欲強，不允許他跟任何異性聯繫，如路遇熟識的女人，也不能問候一句。李軍雖覺無奈，但果斷地表示一定會實踐承諾，照顧她終生。

阿玲稱讚李軍的才幹，欣賞他的人品，肯定他的道德情操，儘管他曾不好意思地說出心聲：「假如跟妳在一起，一定會更好。」阿玲心想：「最好的愛，是不打擾，也不放棄，給自己一份尊嚴，給對方一份尊重，理智地愛一個人，適可而止。」她想開了，決定努力做自己。

以後的日子，阿玲忙得有聲有色，作畫多張、學會開車、考上了公民、住進老年公寓……，多人誇阿玲是「老人的標竿」。至於李軍，偶爾趁著妻子應允，出門辦事時，匆匆地來看望一下阿玲，含情脈脈，卻是心有諸多無奈，令人不勝唏噓。

現在，阿玲又想開了，她要回到美東去了，兒子即將來美國，她要與兒女團聚，歡度餘生；她還想去攻讀學位，在油畫上加把勁。告別時，她對李軍講了一番話：「一場風暴 捲走的愛情，永不會復返。如有來生，我們絕不分開，一生深深愛過，足夠了。我會將這份愛永藏心底，溫暖心房，化做力量。願友誼天長日久，餘生開心快樂。」她沒有絲毫纏綿悱惻，語氣爽朗而堅定。

➤➤➤永藏心底的愛（上）