我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

永藏心底的愛情（下）

楊源

一九八○年代，李軍移民美國，是留美的哥哥幫他申請的。如今，他一家人住在美南一座大城市，兩個兒女長大了，都當了醫生，生活安定幸福，阿玲聽了祝賀他。

阿玲一家本也和樂，丈夫轉業在企業部門任職。夫妻間雖沒有浪漫色彩，但男人善良、正直、家事勤勞，對妻子好。不幸的是，二○○八年厄運又至，他得了癌症

整整六年，阿玲精心照料丈夫，想方設法到處求醫，但終未能留住癌末病人。這期間，阿玲真是焦頭爛額，既要服侍病人，還要四處奔波，額外教課，填補丈夫因病留下的債務；幸好有李軍不時地來信或來電勉勵安慰，她始終沒倒下。

二○一四年，喪夫的阿玲也移民美國了，因為女兒沒有了父親，怕媽媽太孤單寂寞。正當寒冬臘月，阿玲拖著行李到達美東女兒家，此時正寒風凜冽、漫天飛雪、寒氣襲人，一出門外冷得直哆嗦，從中國南方來的她難以適應，又與親家夫婦同屋，太不自在；李軍知道情況，竭力勸她到溫暖的美南來。

初戀是永生難忘的，有理由久別重逢，他們自然不會放棄。阿玲風塵僕僕地飛來了，李軍開車迎接，一見面，兩人激動地擁抱，但阿玲首先鬆開了：「發乎情，止乎禮。」也許她立即想到李軍是有妻子的。

阿玲在中國城租了公寓，那是李軍事前找到的。美南大城市文化機構多，阿玲很快進入一家西畫社學油畫，李軍也在學；阿玲心靈手巧，進步很快，深受老師、同學稱讚，她還幫李軍畫了一張極傳神的畫像，李軍高興得竪起大拇指。休息時間是難得的時機，他們促膝談心、補敘闊別已久的思念情。

李軍坦承自己是妻管嚴，他承擔全部家務，年輕時全力培養子女，連孩子衣服都親手製作；妻子能力不強，現在又有病在身，行走靠助步車，洗澡要幫忙，但控制欲強，不允許他跟任何異性聯繫，如路遇熟識的女人，也不能問候一句。李軍雖覺無奈，但果斷地表示一定會實踐承諾，照顧她終生。

阿玲稱讚李軍的才幹，欣賞他的人品，肯定他的道德情操，儘管他曾不好意思地說出心聲：「假如跟妳在一起，一定會更好。」阿玲心想：「最好的愛，是不打擾，也不放棄，給自己一份尊嚴，給對方一份尊重，理智地愛一個人，適可而止。」她想開了，決定努力做自己。

以後的日子，阿玲忙得有聲有色，作畫多張、學會開車、考上了公民、住進老年公寓……，多人誇阿玲是「老人的標竿」。至於李軍，偶爾趁著妻子應允，出門辦事時，匆匆地來看望一下阿玲，含情脈脈，卻是心有諸多無奈，令人不勝唏噓。

現在，阿玲又想開了，她要回到美東去了，兒子即將來美國，她要與兒女團聚，歡度餘生；她還想去攻讀學位，在油畫上加把勁。告別時，她對李軍講了一番話：「一場風暴捲走的愛情，永不會復返。如有來生，我們絕不分開，一生深深愛過，足夠了。我會將這份愛永藏心底，溫暖心房，化做力量。願友誼天長日久，餘生開心快樂。」她沒有絲毫纏綿悱惻，語氣爽朗而堅定。

➤➤➤永藏心底的愛（上）

移民 癌症 風暴

上一則

談藝／徐悲鴻的彩墨畫第三樂章首演 徐芳芳彈奏半世紀牽掛

延伸閱讀

教中文的成就

教中文的成就
《老物件情懷》一幅珍貴的油畫

《老物件情懷》一幅珍貴的油畫
李軍選亞市第5區議員 反對遊民屋

李軍選亞市第5區議員 反對遊民屋
亞市第5選區政見會 首重治安

亞市第5選區政見會 首重治安

熱門新聞

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

2022-11-02 14:49

精進的網路騙局

2022-10-31 02:00

飛來橫禍

2022-11-04 02:00

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？