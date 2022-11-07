朋友邀請我到小西貢吃越南 餐，我們來到加州橙縣聖塔安娜市的一家牛肉麵店。在等待的時候，我到洗手間時經過狹窄的走廊，牆上的兩個大相框吸引了我，一個是學士學位文憑，另一個是藥劑學博士文憑。

回到餐桌後，我一直在思索，這名字怎麼似曾相識？牛肉麵店相當小，由於疫情 ，客人寥寥無幾。店主兼侍者終於把牛肉麵端上來，這時候我剛摘掉口罩，店主望著我，遲疑了一陣子，問我是否是教書的？我注視她的容貌，頓時記起，店主的女兒、文憑上的名字，不就是我十幾年前的學生嗎？很顯然，店主夢秋也認出我了。

十幾年前，在懇親會回校夜，我第一次見到夢秋、三雄夫婦，他們的女兒上我的微積分班。我印象深刻是因為他們都不諳英語，當他們知道我也會講越語時，高興得不得了。夢秋操的是越南南部口音，她丈夫三雄講的卻是道地的北越河內腔調。

夢秋口才了得，三雄就顯得有點木訥。三雄自我介紹，在越戰時他是飛行員，他們剛移民美國不久，在異鄉沒有親友，碰到我會說越語，就備感親切。臨走前，他們邀請我周末到他們家作客，我告訴他們：「依美國教育法，教師沒得到學校的准許是不可家訪的。」他們半信半疑地望著我，我又接著說：「但身為同鄉朋友，拜訪你們又另當別論。」他們這才鬆了一口氣。

夢秋、三雄夫婦住在學校附近的一間狹小公寓，屋裡只有簡陋家具。夢秋煮了拿手的牛肉麵招待我，當三雄告訴我，他駕駛的是米格-19時，我嚇了一跳，那不是北越用的戰機嗎？夢秋似乎察覺到我的失態，陪著笑臉說：「我的前夫駕駛的是F-4幽靈II戰鬥機。」我聽得一頭霧水。

他們耐心地闡述他們的故事，原來夢秋的第一任丈夫是南越空軍的少校飛行員，畢業於美國密西西比州的基斯勒空軍訓練基地；南越淪陷後，他在勞改營中去世。三雄是北越的空軍大尉飛行員，後來因政治問題被開除黨籍，貶為平民；來到南越，因緣際會，和夢秋結縭為夫婦。他們有一個女兒，就是上我微積分班的學生。

在他們家裡，三雄一反常態，口若懸河，問我是否聽過「米格機」這名字？我告訴他，我是門外漢。他說相比高機動性的米格-17與速度更快的米格-21，北越空軍的飛行員不喜歡米格-19。但很不幸地，他駕駛的恰恰就是米格-19。

一九七二年五月，三雄正在當值的時候，警報響起，河內東南方出現了美國戰機群。北越當局認為是F-105雷公戰鬥機，等到他駕駛米格-19升空迎戰時才察覺，原來對方全是F-4幽靈II戰鬥機。要不是及時跳傘，三雄恐怕早已與他的座機一樣被擊落化為灰燼。他醒來時已睡在「白梅醫院」，原來他受了傷，降落傘被纏掛在一棵樹上，他不明白自己什麼也沒做，就被封為擊落敵機的「戰鬥英雄」，還從上尉晉升為大尉，只是足部受傷，再也不能飛行。

一九七五年南越淪陷，三雄失聯已久的南越軍官弟弟被關進勞改營，父母要三雄出面擔保。沒想到擔保不成，這個戰鬥英雄反因沒開報有一個在敵方陣營的弟弟，被黨部檢討並開除黨籍。他們全家三人移居南越。

三雄除了飛行外沒有什麼專長，就幹起從南越帶貨的生意，例如把日本 「本田」機動車、日本「精工」手表、台灣「勝家」縫紉機、南越「天香」味精等商品，帶到北越黑市販賣，一本萬利。

帶貨路線是南北直通的火車，三雄靠著他那戰鬥英雄和空軍大尉頭銜的遮掩，途中雖要經過無數檢查站，但都是有驚無險。

夢秋因丈夫勞改，為了生計也學人帶貨，可惜沒有三雄那樣的共產黨員及軍官背景；湊巧三雄入行之初，沒有太多本錢，於是他們一拍即合，夢秋出錢，三雄出面，錢財滾滾而來。等到夢秋得悉丈夫在勞改營去世的厄耗，心一橫，乾脆和三雄從生意夥伴進一步成人生伴侶。

再次重逢，我沒想到夢秋竟然用她的拿手牛肉麵開了這家店。一陣寒暄後，才知道三雄已經去世，孩子也已成才。她這家牛肉麵店因疫情影響，生意一落千丈，夥計紛紛辭職領取失業補助金，只剩下她一個人在苦撐。我想起她兩任丈夫的際遇，他們的多舛命運，聽起來幾乎和小說的情節不相上下。離開牛肉麵店後，我的心情久久不能平復。