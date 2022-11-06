永藏心底的愛 （上）

「如有來生，我再也不會與他分開了。」好友阿玲講完她的故事，淚眼婆娑地說。

阿玲經歷坎坷、命運多舛，我很同情她的遭遇，也稱讚她的癡情。她幼年喪父，跟隨擔任火車服務員的母親輾轉各地生活，後來定居在南方一座城市。家庭生活雖是十分拮据，但她自幼懂事、又聰穎好學，成績向來優秀，考上南方一所師範大學，讀的是外語系俄語專業。

她每逢考試常是班級第一，又踴躍參加各項活動，入校不久就當上了班長。尤其是外語口語競賽榮獲冠軍，新年晚會上她精采的俄語表演，在校内成了引人注目的人物。

大一下學期，全校師生參加修水庫勞動，在熱火朝天的工地上，阿玲既實幹，又擔負組織分工、宣傳報導工作；為激勵同學勞動熱情，表彰好人好事，她踴躍投稿給工地廣播站。負責廣播的是數學系學生會主席李軍，兩個多月來因工地宣傳頻繁接觸，阿玲與李軍熟悉了，彼此欣賞，相互留下好感。

李軍是品學兼優的好學生，多才多藝，能寫、能畫、會唱，全面發展，還兼做校報總編。勞動結束回校，他推薦阿玲入了編輯室，雖然他們就讀不同系科，但都愛好文學，中外小說讀過不少。或許受多篇愛情故事的啓迪吧，正值情竇初開年華的他們相愛了。

初戀是甜蜜的，他們志同道合，一往情深。課餘時間，他們在編輯室研討稿件，每逢周末，李軍護送阿玲回家，一路有聊不盡的話、唱不厭的歌，走走又在草地上坐坐，不長的路要走幾小時，如膠似漆，難捨難分。短暫分離，在情書和戀愛日記中，思念之情溢滿字裡行間，洋洋灑灑，躍然紙上。

然而世事難料，一九六六年六月一日人民日報發表社論「橫掃一切牛鬼蛇神」，這是發動文革的動員令，於是一場風暴 很快席捲全國，勢如暴風驟雨，迅猛異常。阿玲的厄運也即開始，母親再婚不到兩年的繼父，被造反派揪出來了。

她的繼父原是鐵路局財務幹部，因年少時集體加入國民黨，定為重大罪狀，關進牛棚；成天寫檢查、受辱駡、遭毆打、戴高帽遊街，還要經歷一場場批鬥，被送到五七幹校勞動改造。一九六七年冬天，他實在熬不住，割喉自盡，死得慘烈，還背上「自絕於人民，自絕於黨」的罪名，被指為「用死來對抗文革」，家屬更因此受牽累。

一九六七年，應是阿玲和李軍大學畢業的一年，但學校停課，呈現一片亂象。從一九六六年八月到一九六七年三月，大中學生免費乘車大串聯，交流宣傳造反活動。阿玲開始也跟李軍到過北京 和上海，後來他們分別參加兩派組織，李軍成了一派中的得力筆桿，忙得不見人影。

如今阿玲的家出大事了，房子被抄被砸，紅衛兵揚言要抓捕、批鬥她媽媽，阿玲和相依為命的媽媽居無定所，四處躲藏；戀人又杳無音信，她終日心急如焚、寢食不安。

有好心人竭力設法幫阿玲，將她們母女藏到親戚住的空軍宿舍。這下可好了，某首長看上阿玲了，對這個皓齒明眸、容顔秀麗又優雅大方的大學生一見鍾情、緊追不捨；還有多人緊鑼密鼓地幫著勸告，她暈頭轉向、抵擋不了，又因救母心切，終於迫不得已與這位首長走進婚姻的殿堂。

那晚的婚禮熱鬧非凡，頌揚領袖的歌聲、語錄聲、衆人的祝福聲響成一片，此刻，阿玲是高興還是傷悲？唯有母親得救了，有了保護傘，名正言順地住進了軍區宿舍，心中的一塊石頭落了地；但想到李軍，阿玲的内心顫抖了，他們曾經的山盟海誓，愛得轟轟烈烈、義無反顧，如今卻是自己首先背叛、愧對他了，但木已成舟，也無可奈何。

阿玲在一九六八年初成家，年末兒子出世，由母親看顧著。畢業分配，阿玲去了部隊農場鍛鍊，後來當了隨軍家屬，去了外省中學工作。因學的是俄語，中學不開此課，她下苦功，自學成套大學英語，成了出色的高中英語教師。不久，又添了一女孩，工作、家務雖繁忙，她仍常記起李軍，試圖打聽他的信息，但總無果。

時光荏苒，歲月如梭，一九九七年阿玲的女兒留學美國，兒子大學畢業工作了，家務減輕，便在網路上搜索起來，突然收到一條信息：「李軍定居在美國南方一座大城市了。」阿玲喜出望外，從此，他們又聯繫起來，藉由電話、書信聊敘別後情景，互通信息，千言萬語說不盡。

在那混亂的日子，李軍一直在尋找阿玲，當他聽說阿玲已結婚，一度想出家。經友人勸阻後，他選擇去一偏遠山村中學任教，一直消沉、苦悶，有一個女同事追求他好幾年，年過三十，親友多次催促才成了家。

關於他的身世，李軍道出祕密。原來，他的父親是國軍空軍駕駛員，抗日時立過功，一九四九年到了台灣，三個哥哥隨行，唯有幼小的他留在中國的鄉下親友家。對於此事，他在學校守口如瓶。

那時的他寄居在別人家，生活很苦，終日穿著親戚送的黃軍裝，同學誤以為他是解放軍 子女，出身「紅色」之家呢，就連阿玲也如此認為。

➤➤➤永藏心底的愛（下）