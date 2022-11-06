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賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

歐遊小記

張識惠

憋了兩年多的疫情，外子著實悶得慌，趁著美國宣布疫情結束，提議來個說走就走的旅行，我二話不說，隨即報名「情迷南法，浪漫西葡」的歐洲之行。

不管歐洲疫情如何，就這麼胡里胡塗踏上旅程，像打了雞血一路亢奮，絲毫不錯過任何景點，只要導遊說值得一看，不管是否舊地重遊，一概全程參與。遊完南法進了西班牙後，車上有人開始咳嗽，我提醒外子，在密閉的空間最好戴上口罩。他說自己已打了五劑疫苗，自信滿滿地認為已是百毒不侵，更何況歐洲人有誰戴口罩，於是有時戴、有時不戴，敷衍了事。

等過了巴塞隆納，外子已感到喉嚨不適、聲音沙啞，再過瓦倫西亞，他忍不住開始咳嗽；到西班牙的最後一個城市塞維利亞時，他已覺四肢無力，只能坐在街邊的石椅上，欣賞熙來攘往的人群。

到了葡萄牙，外子只能且行且休息，所幸兩天的里斯本行程不多，至少挺過去了，但身體仍感虛弱，外子就拖著疲倦的身子踏上歸程。回美的第二天，就收到郡的防疫中心寄來疫情警告，說是我們搭乘的班機有人確診了，外子急忙檢測，果不其然出現了兩條線。

提醒那些想趁美元強勢安排旅行的人，務必謹記，旅遊的同時防疫亦不可忽視，病毒仍在空氣中漂浮著，即便是施打過了多次的疫苗，也無法保證病毒不會找上你，能不謹慎嗎？

疫情 口罩 疫苗

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