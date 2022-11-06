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《老物件情懷》小小西洋鏡

文、圖／巫恩霓
小小的西洋鏡。
小小的西洋鏡。

那天，我偶然經過一間商店的玩具櫃，忽然間有個念頭，想去看看有沒有西洋鏡？找了許久，終於在一個角落裡找到；這個小小的西洋鏡，在眾多的玩具中是那麼的不顯眼，但它在我心中不是玩具，是非同尋常的寶物。過去的回憶在我心中翻騰著，充滿了親情和友情的溫馨。

一九八○年代，那時我母親先來美國，託一個回中國的朋友帶給我們一個西洋鏡。外表像一個輕巧又色彩豔麗的照相機，總共附有六組膠片，把一組膠片嵌在機身裡，往鏡頭裡看，啊！奇妙景觀盡收眼底。

西洋鏡有非常強烈的立體感，用手指按下按鈕，裡面就會轉換鏡頭，每個畫面都好看而且獨特。自從我們有了它後，家中門庭若市，朋友們帶著他們的朋友，還有鄰居們一波一波地前來，爭相看這西洋鏡，有時候人多了還要排隊。

六組膠片中，有三組是美國南達科他州的總統山，那湛藍的天空和雄偉的山谷峻嶺使人身臨其景，巨山精工打造的四個著名美國總統石雕像，形態栩栩如生，面部靜穆壯嚴。另外三組是動物世界，有山上和海洋的動物活靈活現，雖然不會動，但逼真的形象，讓人好像聽見了恐龍在仰天嚎叫和海豚躍過海面的水花聲，小孩子們看得心花怒放。

這本來就屬於小孩的玩物，可是來看的多半是成年人，有點學問的人們，饒有興趣地研究起美國的歷史、文化、經濟，大家看了都不想走，我們就經常留大家吃飯。

有一個崔叔叔，帶著他的漂亮女兒來到我們家，「我就是為這個來的，我要讓她見見世面」。原來有封建思想的他，管女兒很嚴，不讓她出去，怕她學壞，可是他對這個西洋鏡卻很喜歡。鄰居小張假裝不感興趣，酸溜溜地對那些人說：「你們這些崇洋媚外的人哦，外國的月亮真的比這裡的圓嗎？」他們把西洋鏡遞給他說：「沒有月亮，是大地上的東西，你看嘛！」他擺著手走掉了。

可是有一天，趁我們家沒有客人，小張悄悄地對我說：「嘿，現在把那個西洋鏡給我看看，今天沒有人跟我爭，我可以多看一下。」那天他真是看過癮了，一邊看，嘴裡一邊發出嘖嘖的讚嘆聲。

那個年代，人們的生活乾枯，眼界也狹小，一點都不了解外面的世界。這個西洋鏡彷彿向大家開了一扇窗，讓人們看到另一片天空，那一直存在人們想像中的大洋彼岸，此刻距離我們是那樣的貼近而且美麗耀眼。

如今有了越來越多的電子玩具和各種各樣的遊戲機，這個小小的西洋鏡早就過時了，可是它在我們心中永遠是新奇和親切的。我們感謝媽媽當年把西洋鏡帶給我們，我們因此也交到許多志同道合的朋友。我愛這小小的西洋鏡，它還是我的寶貝。

南達科他州 恐龍

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